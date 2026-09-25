Abogados Cristianos denuncia a la asociación abertzale Ernai por destruir la Cruz del monte Isuskitza en Álava

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La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz contra la organización de izquierda abertzale 'Ernai' por el derribo y destrucción de la Cruz del monte Isuskitza, en Álava, por considerar los hechos constitutivos de los delitos de daños contra el patrimonio histórico y con el agravante de discriminación.

En un comunicado, la fundación ha recordado que la cruz fue derribada de su emplazamiento original y destruida y que "la propia organización Ernai, vinculada a Sortu y EH Bildu, reivindicó públicamente la autoría del derribo mediante un comunicado y la difusión de vídeos y fotografías en redes sociales".

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El monumento fue erigido e inaugurado en 1940 como memorial de los combatientes fallecidos en los enfrentamientos de aquel enclave de 1936. En su inauguración, han subrayado desde Abogados Cristianos, el recinto "fue consagrado, acogiendo durante décadas diferentes actos de culto, entre ellos misas, rosarios y vía crucis".

Abogados Cristianos sostiene que, "por su antigüedad, su valor histórico, arquitectónico, memorial y religioso, el monumento reúne las características necesarias para quedar protegido por la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, aunque no cuente con una catalogación específica".

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La organización considera que los hechos deben investigarse además con la agravante de discriminación "por motivos ideológicos o religiosos". La denuncia subraya que la actuación "se concentró especialmente sobre la cruz, mientras que el escudo del requeté situado en la parte inferior no fue destruido ni gravemente dañado, circunstancia que la Fundación considera indicativa de animadversión hacia el símbolo religioso".

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha afirmado que no van a permitir que "la izquierda radical derribe cruces con total impunidad". "Atacar una cruz por lo que representa es atacar nuestra historia, nuestro patrimonio y las raíces cristianas de España", ha advertido.

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En esa línea, Castaños ha añadido que "quienes presumen públicamente de destruir un símbolo cristiano deben responder ante la Justicia". "Las diferencias ideológicas nunca pueden servir como excusa para atacar nuestro patrimonio ni para borrar aquellos símbolos que forman parte de nuestra historia", ha concluido.