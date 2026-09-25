2-0. El Girona gana a un Albacete sin gol para dormir en 'playoff'

Guardar

Girona, 25 sep (EFE).- El Girona ganó este viernes al Albacete por 2-0 para dormir en posiciones de 'playoff', tras un partido en el que su rival falló una enorme cantidad de ocasiones.

El equipo de Quique Álvarez supo sufrir para sobreponerse a las bajas, diez entre lesionados e internacionales, y escaló de forma provisional al tercer puesto con la cuarta victoria en cinco partidos gracias a los goles de Abel Ruiz y Donny van de Beek, antes del duelo directo con el Mallorca.

PUBLICIDAD

El cuadro de Alberto González mereció más, pero no tuvo eficacia y encajó la sexta derrota en siete jornadas, con un balance de un punto de 21 posibles.

El Girona empezó mejor y muy pronto halló el premio, en el minuto 7: Álex Moreno centró, Javi Boñar dejó el balón en el área pequeña y Abel Ruiz se adelantó para abrir el marcador.

PUBLICIDAD

El guion del duelo cambió de la noche a la mañana con el 0-1. El Albacete, obligado por su situación y el resultado, dio un paso hacia adelante y acumuló un sinfín de ocasiones claras.

Primero avisó con un par de centros muy peligrosos de Fran Gámez desde el lado derecho y luego rozó el gol con tres disparos de Víctor Valverde, la gran novedad en el once titular visitante tras su grave lesión de rodilla, dos de Álex Rubio y una de José Corpas.

PUBLICIDAD

Fueron ocasiones francas y manifiestas que se marcharon fuera por poco o se estrellaron con el cuerpo de Paulo Gazzaniga, determinante una noche más.

El Albacete hizo méritos de sobra para empatar e incluso para remontar el marcador ante un rival superado, pero le faltó la puntería que sí tiene el Girona.

PUBLICIDAD

Los rojiblancos, uno de los equipos con más pólvora de la categoría, encarrilaron el encuentro en el minuto 43. Carles Pérez firmó una buena jugada personal por la banda y Van de Beek aprovechó su pase de la muerte con un tiro que entró tras tocar el larguero.

El gol fue un nuevo golpe para el Albacete, pero el conjunto manchego volvió del descanso con el mismo hambre y a punto estuvo de recortar distancias en el primer minuto de juego.

PUBLICIDAD

Gazzaniga, salvador, desvió un tiro de Mario Soberón de forma providencial y el balón se fue a córner tras tocar en la cruceta, en la enésima ocasión clara.

La acción evidenció una vez más la principal asignatura pendiente del Girona en este arranque de curso: los inicios de segunda mitad. El equipo ya ha encajado tres goles en contra entre los minutos 45 y 55 más otro tanto anulado y una expulsión.

PUBLICIDAD

Si no alimentó esta pésima estadística este viernes fue por su guardameta: en el minuto 54 volvió a salvar a su equipo con una parada excelente en un remate a bocajarro de Corpas.

El Albacete también tuvo un gol anulado por fuera de juego de Álex Rubio en el minuto 55 y un disparo al palo de Sergio Ortuño, que sería expulsado en el añadido por doble amarilla.

PUBLICIDAD

El Girona apenas inquietó en la segunda parte, pero supo sufrir para sellar un triunfo valioso en una noche que afrontaba con solo cuatro jugadores del primer equipo en el banquillo y que también dejó el regreso de Portu tras diez meses lesionado.

- Ficha técnica:

2 - Girona: Gazzaniga; Javi Boñar, Alejandro Francés, David López, Àlex Moreno (Mate, m. 84); Morante, Izan; Carles Pérez (Portu, m. 84), Van de Beek (Abdul Mumin, m. 66), Javi (Unai, m. 77); y Abel Ruiz (Arango, m. 66).

PUBLICIDAD

0 - Albacete: Carlos Marín; Fran Gámez (Agustín Albarracín, m. 74), Lluís López, Carlos Neva, Agus Medina; Corpas, Pacheco (Rober, m. 74), Javier Villar (Sergio Ortuño, m. 46), Víctor Valverde (Higinio, m. 66); Mario Soberón y Álex Rubio.

Goles: 1-0, m. 6: Abel Ruiz. 2-0, m. 43: Van de Beek.

Árbitro: Saúl Ais (comité valenciano). Amonestó a los visitantes Víctor Valverde (m. 52), Fran Gámez (m. 67) e Higinio (m. 80). Expulsó al visitante Sergio Ortuño (m. 53 y m. 90+1).

Incidencias: Partido de la jornada 5 de LaLiga Hypermotion disputado ante 10.048 aficionados en el Estadi de Montilivi. EFE

asm/ism