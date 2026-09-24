Espana agencias

Zidane, "más emocionado" que cuando debutó como jugador

Guardar

París, 24 sep (EFE).- En vísperas de vivir su primer partido como seleccionador de Francia, Zinedine Zidane confesó que siente una emoción superior a la que tuvo hace 32 años cuando debutó como jugador con los "bleus".

"Ha pasado mucho tiempo, pero siento una inmensa emoción, puede que mayor que entonces", aseguró Zizou un día antes de que debute en el banquillo de la selección francesa frente a Turquía.

PUBLICIDAD

Zidane, que recoge el testigo de Didier Deschamps tras catorce años de esta al frente del equipo, consideró "normal" que su llegada haya despertado una gran expectación, pero indicó que "los protagonistas deben ser los jugadores".

"No me molesta que se hable tanto de mi, es algo que hay que aceptar. Pero no es algo que yo busque, no estoy aquí para eso. Voy a intentar hacer mi trabajo, organizar las cosas para ganar partidos", dijo.

PUBLICIDAD

"Hemos trabajado para aportar cosas, pero no quiero que se hable del 'sello Zidane'. Lo importante es que mañana estemos listos, hemos puesto en marcha unas cuantas ideas para hacer un equipo competitivo", indicó.

Zizou despejó toda inquietud sobre el estado de salud de Kylian Mbappé: "Está bien, tuvo un pequeño problema pero nada importante. Estará listo para mañana".

El nuevo seleccionador destacó la importancia de Turquía y alabó la figura de Arda Guler: "Tiene una gran personalidad para su edad, estoy contento por él y por el Madrid". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave en la investigación sobre la muerte del arquitecto, no podrá prestar declaración: permanece en coma inducido

A. J., sobrino del arquitecto, acompañó a Juanpere al hospital dos días antes de su defunción y llamó a los servicios de emergencias cuando lo encontró sin vida

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave en la investigación sobre la muerte del arquitecto, no podrá prestar declaración: permanece en coma inducido

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

Roberto Roselli ha aportado correos sobre los créditos puente y ha cuestionado otros contratos incorporados a la causa

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

¿Dónde se rodó ‘La bola negra’? Las localizaciones elegidas por Los Javis para revisitar la historia de España desde una mirada ‘queer’

Los ganadores a Mejor dirección en el Festival de Cannes rodaron durante 12 semanas en entornos naturales de nuestro país

¿Dónde se rodó ‘La bola negra’? Las localizaciones elegidas por Los Javis para revisitar la historia de España desde una mirada ‘queer’

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores muy diversos con Josema Yuste, Abril Zamora, Rocío Madrid y Manuel Bandera

Los interpretes permanecerán en ‘Pasapalabra’ hasta el lunes 28 de septiembre

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores muy diversos con Josema Yuste, Abril Zamora, Rocío Madrid y Manuel Bandera

Omar Montes deberá pagar 2.000 euros mensuales de pensión por su hijo mayor tras la revisión judicial de sus ingresos

La resolución no solo eleva el pago, sino que condena al músico a hacerse cargo de los costes extraordinarios que genere el menor

Omar Montes deberá pagar 2.000 euros mensuales de pensión por su hijo mayor tras la revisión judicial de sus ingresos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”

La medida desesperada del Manchester United contra sus problemas económicos: vende trozos de césped por 125 libras

Los consejos de Iker Casillas a su hijo Martín para parar los penaltis: “De tantos que me tiran jugadores del Atlético de Madrid y del FC Barcelona...”