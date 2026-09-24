Xavi asegura que Frenkie de Jong tiene "muy buenas sensaciones" en su recuperación

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Barcelona, 24 sep (EFE).- El seleccionador neerlandes Xavi Hernández ha desvelado que el centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, de baja desde el pasado julio por una lesión en la rodilla derecha, tiene "muy buenas sensaciones" en cuanto a su recuperación.

En unas declaraciones a 3cat, la televisión catalana, Xavi ha indicado que tras el parón de selecciones se puede llegar al punto de inflexión en cuanto a la vuelta del centrocampista a la práctica activa.

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"Estuve hablando con él, tenemos muy buena relación. Está contento de cómo va la recuperación y tiene muy buenas sensaciones. Y veremos, veremos. Creo que el punto clave será después de este parón, precisamente para ver si se incorpora al grupo y puede tener buenas sensaciones para volver a jugar al cien por cien", ha dicho.

Frenkie de Jong fue diagnosticado de una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una lesión que sufrió durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Descartada una intervención quirúrgica, el jugador y los servicios médicos de la entidad azulgrana decidieron llevar a cabo un tratamiento conservador, pendiente de la evolución. Un tratamiento que continúa. El jugador lleva dos meses de baja. EFE