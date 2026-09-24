Temas del día de EFE España del viernes 25 de septiembre de 2026

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - Dos días después del polémico desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid, el debate político sigue centrado en los efectos de la crisis de la vivienda en España y en si el Gobierno acabará presentando nuevas medidas para proteger a los inquilinos en el próximo Consejo de Ministros, como exige Sumar.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El hallazgo ayer de un asentamiento de migrantes en los túneles cercanos al campus universitario de Ceuta pone de manifiesto la situación en la que, 56 días después de su entrada masiva, siguen viviendo miles de personas que aún no han sido alojadas en los recursos puestos en marcha por el Gobierno.

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ESPAÑA PIB

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato definitivo de contabilidad nacional del segundo trimestre, tras adelantar que la economía española creció un 0,7 % entre abril y junio, una décima más que en el primer trimestre.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8014359320)

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El juez Juan Carlos Peinado ha dejado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en manos de un jurado popular, que estará formado por nueve ciudadanos anónimos que deberán deliberar sobre los delitos de malversación y tráfico de influencias que se le imputan. Marta Ostiz

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(Texto a las 7:00. 833 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022405892)

- El juez Peinado cuelga la toga días después de enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez.

(Texto a las 7:10. 617 palabras)

SALUD MENOPAUSIA

Madrid - Desde hace meses faltan en las farmacias varios tratamientos hormonales usados, entre otros, para aliviar los síntomas de la menopausia; aunque hay alternativas, la falta de acceso rápido a un médico que las pueda recetar y la desconfianza aumentan el riesgo de que muchas mujeres acaben abandonando su terapia.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022934892)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Entrevista)

San Sebastián - Una inteligencia artificial supervisada por humanos, al servicio de la humanidad "y no al revés", es la respuesta lanzada en una entrevista concedida a EFE por Román Orús (el único español del Panel Científico de la ONU sobre IA) ante los recientes incidentes de ciberseguridad achacados a esta disruptiva tecnología. Carlos López Izquierdo

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023478487)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - El Festival Internacional de Cine de San Sebastián encara una jornada en la que se presentará la última película a concurso por la Concha de Oro, la brasileña 'Las disculpas de Vicentina', de Gabriel Martins, en la víspera del cierre de esta 74 edición del certamen.

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CINE ESTRENOS

San Sebastián - La película 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, llega este viernes a más de 600 salas en toda España con una historia basada en Federico García Lorca y la Guerra Civil que se cuenta "de una manera más fresca y quizá con menos rencores", según uno de sus jóvenes protagonistas, Guitarricadelafuente.

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ÓPERA LICEU (Crónica)

Barcelona - El Gran Teatre del Liceu levanta el telón de la nueva temporada con la soprano rusa Anna Netrebko y la mezzosoprano bielorrusa Ekaterina Semenchuk como protagonistas de la impactante producción de 'Aida' de Verdi de la artista iraní Shirin Neshat. Lara Malvesí

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El primer fin de semana del otoño arranca bajo un anticiclón con cielos en general despejados y temperaturas elevadas, pero el domingo llegará una masa de aire frío en altura que traerá nubosidad abundante en la mitad oeste de la península, como anticipo de la entrada en un tiempo más propio de esta estación la próxima semana.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Oviedo.- DEBATE REGIÓN.- La Junta General del Principado cierra el debate de política general con la votación de las 148 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. Junta General del Principado. (Texto) (Foto)

09:30h.- Pamplona.- DEBATE COMUNIDAD.- Segunda jornada del Debate del estado de la Comunidad Foral de la legislatura. Parlamento de Navarra. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza una cumbre con los líderes parlamentarios para explorar un acuerdo de país en educación. Palau de la Generalitat. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura, junto con el expresidente José María Aznar, el campus FAES 2026 sobre las transformaciones que atraviesa América Latina y sus implicaciones políticas, económicas y estratégicas para España y la Unión Europea. Fundación Ortega-Marañón. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Las co-coordinadoras de Movimiento Sumar, Verónica Barbero y Rosa Martínez, mantienen un encuentro con Walter Baier y Lena Chapiro, presidente y secretaria de internacional del Partido de la Izquierda Europea (PIE). Círculo de Bellas Artes. (Texto)

19:00h.- Madrid.- GALICIA XACOBEO.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presenta la campaña de promoción del Xacobeo 2027. Espacio TeamLabs. Plaza de San Martín 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

08:30h.- Córdoba.- AGRICULTURA LATINOAMERICA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, saluda a los ministros participantes en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca (sólo gráficos. 8.30 horas) Palacio de Congresos de Córdoba. Patio Mudéjar C/ Torrijos, 10.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El INE publica el dato definitivo de contabilidad nacional del segundo trimestre. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El INE publica la estadística de transmisión de derechos de la propiedad -compraventa de viviendas-. (Texto)

10:00h.- Madrid.- DESAHUCIO MADRID.- Rueda de prensa de la cumbre inquilina internacional El Barrio tras el desahucio de Maricarmen. Av. de Portugal, 79. (Foto) (Vídeo)

10:45h.- Burgos.- SINDICATOS CCOO.- El sindicato CCOO conmemora el 50 aniversario de la histórica Asamblea de Burgos, con la presencia de su secretario general, Unai Sordo. Palacio de congresos, Fórum de la Evolución. Paseo de Atapuerca. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CONSUMO ALIMENTACIÓN.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presenta los resultados de su estudio anual sobre la cesta de la compra. Calle Albarracín, 21.

11:30h.- Oviedo.- VIVIENDA DESAHUCIOS.- Amnistía Internacional, el Sindicato de Inquilinas y el Sindicato de Vivienda de Asturias ofrecen una rueda de prensa sobre una resolución judicial que exige a la administración una alternativa habitacional por vulnerabilidad para una mujer y su hija de 9 años, que serán desahuciadas el 28 de septiembre. C/Jesús Sáenz de Miera, 10. Texto) (Vídeo)

11:45h.- Madrid.- TURISMO FIESTAS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la entrega de diplomas que acreditan a 16 fiestas locales como Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional.A su llegada, el ministro atenderá a los medios de comunicación. Teatro Real.

12:30h.- Madrid.- DESPERDICIO ALIMENTOS.- Seis entidades presentan el proyecto piloto Simbiored para blindar a pequeños y medianos productores frente al desperdicio, cofinanciado por el Fondo Europeo Sede de COAG. C/ Agustín de Bethancourt, 17.

14:00h.- Córdoba.- AGRICULTURA IBEROAMÉRICA.- Rueda de prensa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras concluir la celebración de la XII Conferencia iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca. Palacio de Congresos.(Texto) (Foto) (Vídeo)

18:30h.- Fitero (Navarra).- SINDICATOS UGT.- El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, participa en un acto de homenaje a los vecinos de Fitero fusilados en la Guerra Civil. Teatro Cine Calatrava.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PLUS ULTRA.- El juez que investiga el caso Plus Ultra interroga al financiero holandés Simón Leendert Verhoeven, que fue detenido y entregado por Alemania, y celebra una vistilla de medidas cautelares en la que decidirá si permanece en prisión preventiva o le pone en libertad. Calle García Gutiérrez s/n (Texto).

09:30h.- Santander.- SUCESOS SANTANDER.- Declara como testigo ante la juez un responsable de la empresa (Dragados) que construyó la senda costera de Santander, a la que pertenece la pasarela que se rompió y provocó la muerte a seis jóvenes y heridas a otra. Salón de actos de Las Salesas.

11:30h.- Bilbao.- GOBIERNO JUSTICIA.- Declaraciones a los medios de comunicación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, antes de participar en el acto de clausura del XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Subdelegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

11:30h.- San Sebastián.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Familiares de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, junto a organizaciones como Aranzadi y Egiari Zor, informan de las "dilaciones" en el proceso de cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del palacio de La Cumbre, lugar en el que fueron torturados los dos militantes de ETA antes de ser asesinados por los GAL. Hotel Palacio Aiete. (Texto)

SOCIEDAD

11:15h.- Talavera de la Reina (Toledo).- FORMACIÓN PROFESIONAL.- La reina preside la apertura del curso de Formación Profesional 2026-2027. IES Ribera del Tajo.(Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- INFANCIA PROTECCIÓN.- Amnistía Internacional Madrid organiza el próximo el encuentro musical y de sensibilización 'Voces por.. la infancia en Afganistán, Sudán y Territorios Palestinos Ocupados' con once coros de la Comunidad de Madrid. Escalinata del Museo Reina Sofía.

22:00h.- Logroño.- SAN MATEO.- Las Fiestas de San Mateo de Logroño y de la Vendimia Riojana finalizan con la tradicional quema de la cuba. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:15h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Entrevista con a la brasileñoestadounidense Beth de Araujo y a la actriz Gemma Chan por la película 'Josephine', que se proyecta en el Festival de Cine de San Sebastián. Hotel María Cristina de San Sebastián. (Texto) (Foto)

10:30h.- Bilbao.- BELLAS ARTES.- El Museo de Bellas Artes de Bilbao informa en una rueda de prensa sobre los trabajos de conservación de las obras que alberga en sus salas. Museo de Bellas Artes. (Texto) (Foto)

11:00h.- València.- ARTE EXPOSICIÓN.- El Centre del Carme presenta la exposición 'José Segrelles. El ilustrador fantástico', una selección de la mejor producción fantástica del pintor e ilustrador valenciano, con obra inédita. Centre del Carme, c/ Museu, 2. (Texto)

11:00h.- Madrid.- GUÍA REPSOL.- La Guía Repsol presenta su nueva distinción, el 'Buensolete', para reconocer el buen trabajo de restaurantes y bares con ganas de hacer las cosas lo mejor posible Mercado de Vallehermoso. (Texto)

12:30h.- Soria.- PREMIO HISPANISMO.- El rey Felipe VI entrega el II Premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria. Fundación Duques de Soria. Convento de la Merced. C/ Santo Tomé 6. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de presentación de la serie 'El castillo' de Isabel Peña y Eduardo Villanueva que se presenta fuera de concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 13:20h). Kursaal. (Texto) (Foto)

18:35h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película 'Las disculpas de Vicenta' de Gabriel Martins que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 12:50h). Kursaal. (Texto) (Foto)

19:00h.- Cádiz.- CINE DOCUMENTAL.- La película 'Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir', en la que Miguel Poveda emprende un viaje tras los pasos de Federico garcía Lorca, inaugura la 58 edición del Festival de Cine Documental Alcances de Cádiz. Teatro Tía Norica. (Texto)

19:30h.- ÓPERA LICEU.- Barcelona - El Gran Teatre del Liceu levanta el telón de la nueva temporada con la 'Aida' de Verdi de la artista iraní Shirin Neshat. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Avilés (Asturias).- MÚSICA EASTWOOD.- El músico estadounidense Kyle Eastwood ofrece el concierto 'Eastwood by Eastwood' en el que repasa las bandas sonoras de la filmografía de su padre, Clint Eastwood, en el marco del Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía. Auditorio de la Casa de la Cultura.

20:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Entrega de Premios Nest en el marco del 74 Festival de Cine de San Sebastián. Kursaal. (Texto) (Foto)

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El Teatro de la Maestranza acoge, dentro de la Bienal de Flamenco, el espectáculo 'A canela y clavo' en el que intervienen Esperanza Fernández, Duquende, José Valencia, Pepe Torres y Nazaret Reyes. Teatro de la Maestranza. (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Barcelona.- NACHO VEGAS.- El cantante asturiano Nacho Vegas actúa en el Teatre Grec de Barcelona dentro de los conciertos de La Mercè. Teatre Grec. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

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