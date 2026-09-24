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Temas del día de EFE España del jueves 24 de septiembre de 2026 (13:50 horas)

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - Sumar pide al PSOE que la expropiación de la casa de Maricarmen vaya el martes al Consejo de Ministros

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(Texto enviado a las 10:17; 523 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Puente, a Sumar: a ver si la "movida" por Maricarmen sirve para que resuelvan su problema

(Texto enviado a las 10:16; 243 palabras)

- El PSOE retoma los contactos con Junts en busca de apoyo al decreto de vivienda

(Texto enviado a las 13:22; 641 palabras)

- El Defensor del Pueblo pide medidas urgentes para evitar desahucios como el de Maricarmen

(Texto enviado a las 11:12; 415 palabras)

- Óscar López señala que Ayuso es responsable de la vivienda en Madrid y "no ha hecho nada"

(Texto enviado a las 12:01; 394 palabras)

- Ayuso denuncia "algaradas" y "barra libre de demagogia" en torno a desahucio de Maricarmen

(Texto enviado a las 10:13; 475 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - Mas de 7.500 migrantes que han retornado a Marruecos desde Ceuta desde el 10 de agosto

(Texto enviado a las 152; 266 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Ceuta - El Gobierno pide rigor a los partidos "porque no se puede devolver a todos los menores"

(Texto enviado a las 12:17; 227 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

 LISTAS ESPERA

Madrid - Más de 850.000 pacientes están en lista de espera para operarse, con una media de 122 días

(Texto enviado a las 13:38; 244 palabras)

SANIDAD MADRID

Madrid - El cirujano que denunció manipulación de listas de espera en Madrid anuncia acciones legales

(Texto enviado a las 11:43; 348 palabras)

CENSO RESIDENCIAS

Madrid - Cerca de 8.000 residencias en España, un 62 % privadas y con un 90 % de ocupación

(Texto enviado a las 12:05; 782  palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023294859)

MARISQUEO CRISIS (Crónica)

Vigo (Pontevedra)- Una tormenta perfecta encamina al marisqueo gallego hacia su peor año de la historia. Paula Fernández

(Texto a las 8:00; 652 palabras) (Foto) (Vídeo)

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO (Entrevista)

Madrid - ‘FC27’, vuelve el ‘FIFA’ más rompedor con una experiencia social de fútbol y mundo abierto. Javier Picazo

(Texto enviado a las 9:57; 910 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTES

INVESTIGACIÓN CÁNCER

Madrid - La incidencia del cáncer entre personas adultas de menos de 50 años no ha dejado de creer en las últimas décadas en todo el mundo, sin que se conozca la razón. En el Día Mundial de la Investigación contra esta enfermedad, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dedica una sesión a analizar esa tendencia.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023358452)

ESTAMPA 2026

Madrid - La feria 'Estampa' de Arte contemporáneo 2026 abre sus puertas durante cuatro días a los amantes del coleccionismo con la participación de ochenta galerías y la donostiarra Esther Ferrer como artista invitada.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Marion Cotillard, con la película francesa 'Milo', será una de las protagonistas de la jornada en el Festival de San Sebastián, que encara su recta final con la última participación española a concurso, 'Sants', de Mikel Gurrea, y la presentación también en Sección Oficial de 'Border', una coproducción de Hong Kong, Estados Unidos y Corea del Sur.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

20:00h.- Santander.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene junto la presidenta del partido y del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ante la Junta Directiva de la formación en la comunidad autónoma. Hotel Chiqui. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

13:45h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- Rueda de prensa de la película '7h40 ce matin-là / Milo' de Nicole Garcia que se presenta a concurso en la Sección Oficial del 74 Festival de Cine de San Sebastián. (Photocall 13:15h). (Texto) (Foto)

12:00h.- Santander.- TEATRO ESTRENO.- Carlos Hipólito y Mapi Sagaseta hablan de 'Largo viaje hacia la noche', junto a su director Ernesto Caballero, ante el estreno de la obra. Palacio de Festivales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Gijón.- ENSAYO PREMIOS.- Ediciones Nobel entrega el XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos al paleoantropólogo y miembro de la Real Academia de la Lengua José María Bermúdez de Castro. (Rueda de prensa a las 18:00 horas y entrega del premio a las 19:00). Museo Casa Natal Jovellanos. (Texto) (Foto)

19:00h.- Cáceres.- DIÁLOGOS CINE.- La cantante y actriz Ana Belén y el hispanista Ian Gibson dialogan sobre la obra de Federico García Lorca y su extrapolación al cine tras la proyección de la película 'La casa de Bernarda Alba' en el marco de las jornadas 'Escribidores', impulsadas por la cátedra Vargas Llosa. Filmoteca de Extremadura. (Texto) (Foto)

20:00h.- Vitoria.- GASTRONOMÍA PREMIOS.- Entrega del Reconocimientos a Joseba Arguiñano, por su labor en la divulgación gastronómica, y en la Familia Martínez Zabala, por su trayectoria y su contribución a la puesta en valor del producto y la gastronomía. Restaurante Don Producto.

20:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- El Teatro de la Maestranza acoge, dentro de la Bienal de Flamenco, el espectáculo 'A canela y clavo' en el que intervienen Esperanza Fernández, Duquende, José Valencia, Pepe Torres y Nazaret Reyes.

EFE

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