Espana agencias

Sven Beckert: "Si la IA reemplaza el trabajo, sería el fin del capitalismo"

Guardar

Magdalena Tsanis

Madrid, 24 sep (EFE).- Tras indagar en los orígenes del capitalismo moderno en 'El imperio del algodón' (2016), el historiador estadounidense y profesor en Harvard Sven Beckert va más allá y desentraña la historia económica de los últimos mil años en 'Capitalismo', una obra monumental que el autor presenta estos días en España.

PUBLICIDAD

En una entrevista con EFE, Beckert ha insistido en "desnaturalizar" este fenómeno, pese a ese profundo arraigo histórico: no siempre estuvo allí y puede dejar de estarlo; y, aunque insiste en que no puede predecir el futuro, ve necesario "tener la conversación" sobre qué hacer con la IA.

"Si la IA reemplaza a la fuerza laboral, sería el fin del capitalismo", ha señalado, "tendríamos que encontrar una nueva forma de distribuir la riqueza". Tal y como está organizado el mundo ahora le hace pensar que solo unos pocos acapararán los beneficios de esta tecnología, pero insiste en que no tiene por qué ser así.

PUBLICIDAD

"Miramos a la IA como si fuera una serpiente venenosa, paralizados sin saber si salir corriendo o quedarnos quietos y esperar a que desaparezca, y creo que es un error, deberíamos verlo como una oportunidad para ver de qué modo podemos beneficiarnos de ella", ha subrayado.

Uno de los propósitos de su libro, más allá de hacer reflexionar sobre cómo el capitalismo ha moldeado nuestra forma de vida, es precisamente hacer ver que "no somos meras víctimas de la Historia, también podemos hacer Historia" o, al menos, tener suficiente "imaginación política" para ver que las posibilidades están ahí.

 A lo largo de más de 1.400 páginas, 'Capitalismo' (Crítica) desafía la tradicional perspectiva eurocéntrica y adopta una mirada "global" desde los inicios de este fenómeno, pero lo hace a través de historias locales, un propósito que le ha llevado a viajar durante ocho años alrededor del mundo, visitando "oscuras bibliotecas" y archivos insospechados.

Desde un archivo local sobre los trabajadores del azúcar en Queensland, Australia, a los archivos nacionales de Brasil, en Río de Janeiro, para entender la cultura burguesa del siglo XIX; de los archivos de Fiat para entender la industria automovilística del siglo XX a Sevilla para investigar la historia de la agricultura y la esclavitud en las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico.

Para empezar sorprendiendo al lector, su historia localiza las primeras comunidades de comerciantes "capitalistas" en el puerto de Adén (actual Yemen), en el siglo XII. "Todos conocemos las historias de mercaderes de Florencia o Venecia, Génova o Ámsterdam, quería contar un punto de vista menos conocido", ha dicho.

No es el único lugar común que trata de desmontar. Frente a la tendencia de oponer capital privado y Estado, Beckert quiere demostrar que, históricamente, el Estado ha tenido un papel crucial en el desarrollo capitalista, y no solo en la reciente crisis de 2008, cuando los gobiernos inyectaron enormes sumas de dinero para salvar el sistema financiero.

"El capitalismo es la civilización económica más centrada en el Estado de la historia, solo por detrás del comunismo de estilo soviético", afirma. Su papel, obviamente, no ha sido el mismo a lo largo de estos mil años, precisa, ha variado de la Inglaterra del siglo XVII a la España del XXI, pero siempre ha sido prominente.

También desafía la idea que asocia capitalismo al imperio de la ley y el orden. "Todo eso es cierto, pero el libro demuestra que toda la historia del capitalismo está impregnada de una enorme violencia, de mucha coacción y conflictos militares", ha advertido.

Menciona como ejemplo el colonialismo europeo y, en el caso español, la esclavitud en el Caribe y Latinoamérica o, más recientemente, los grandes conflictos bélicos del siglo XX.

"Hace 20 años hablábamos del final de la historia, pensábamos que estábamos en el mejor mundo posible, pero ahora las cosas han cambiado", dice Beckert, que insiste en la necesidad de conocer el pasado para entender mejor el presente, un periodo con grandes desigualdades y a la vez una productividad "enorme".

"Podríamos producir suficiente para que todo el mundo en este planeta tuviera una calidad decente de vida", ha señalado. Cree que es una cuestión de decisión política: "Necesitamos superar esta sensación de crisis permanente, de agotamiento de los recursos porque lo cierto es que tenemos más recursos que nunca".

Preguntado por la situación de la Universidad de Harvard a causa del litigio por el recorte de fondos por parte de Donald Trump, reconoce que es "complicada", pese a las victorias judiciales de la universidad hasta el momento, ya que esos fondos son cruciales para su existencia.

"Es una institución privada, la universidad privada más importante del mundo, pero recibe muchos fondos del Estado, un ejemplo más de esa estrecha relación", dice. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bertín Osborne sorprende en ‘El Hormiguero’ al hablar de su vasectomía: “Me la hice porque iba a tener hijos de todas las generaciones”

El cantante acudió este miércoles al programa de Pablo Motos para hablar sobre el problema de salud que le hizo bajarse de los escenarios los últimos meses y su pasado profesional

Bertín Osborne sorprende en ‘El Hormiguero’ al hablar de su vasectomía: “Me la hice porque iba a tener hijos de todas las generaciones”

El agave, la ‘planta de las maravillas’ de la que nacen los destilados mexicanos: “Todavía cuesta mucho convencer de que el tequila no es un chupito”

Expertos en el universo del tequila y el agave explican las razones por las que esta bebida vive su momento de gloria en España

El agave, la ‘planta de las maravillas’ de la que nacen los destilados mexicanos: “Todavía cuesta mucho convencer de que el tequila no es un chupito”

La ciudad española elegida como uno de los mejores destinos para ir en 2027, según ‘Lonely Planet’

Este lugar castellanoleonés es uno de los cincos parajes europeos incluidos en el ranking que incluye los 25 preferidos por la editorial de viajes

La ciudad española elegida como uno de los mejores destinos para ir en 2027, según ‘Lonely Planet’

El día que fotografiaron a Carlos III en una cita secreta con una rubia y Lady Di supo que era la reina Camilla: “Me quedé de piedra, jamás había estado en ese tren”

La prensa dio por hecho que esa joven era Diana y criticó al heredero por utilizar un transporte financiado con fondos públicos

El día que fotografiaron a Carlos III en una cita secreta con una rubia y Lady Di supo que era la reina Camilla: “Me quedé de piedra, jamás había estado en ese tren”

Precio del aceite de oliva en España este 24 de septiembre

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este 24 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El PAM gana las elecciones de Marruecos y el desinterés de la población se dispara con una caída de la participación al 38%

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

ECONOMÍA

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios