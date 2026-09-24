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Salvamento rescata a 107 migrantes a bordo de un cayuco en aguas cercanas a El Hierro

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El Pinar (El Hierro), 24 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha traslado en la tarde de este jueves hasta el muelle de la Restinga, en el municipio de El Pinar, en El Hierro, a los 107 tripulantes de un cayuco que ha sido rescatado a 26 millas al sur de esta isla del archipiélago canario.

La embarcación fue localizada tras una llamada de emergencia realizada por los propios migrantes desde el interior del cayuco, en la que alertaban de su cercanía a las costas herreñas. Tras el aviso, Salvamento Marítimo desplegó al helicóptero Helimer 204 y la Salvamar Navia, que localizó el cayuco a unas 26 millas al sur de El Hierro.

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Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 107 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, entre los que viajan 19 mujeres y 12 menores de edad.

Prácticamente todos presentaban un aparente buen estado de salud tras ser atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

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Solo uno de ellos ha tenido que ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención médica.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 8 días desde Batu Kunku (Gambia). A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Mali y Guinea Conakry.

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros de la ONG 'Corazón naranja – Ebrima Sonko' y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla. EFE

gf/jlp

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