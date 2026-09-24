Russell también domina el segundo libre de Baku, esta vez por delante de Antonelli

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el campeonato-, que ya lo había hecho en la sesión matinal, también marcó el mejor tiempo este jueves en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

En su mejor vuelta, Russell cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 43 segundos y 347 milésimas, exactamente 552 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli -líder destacado del Mundial, con 292 puntos, 81 más que el inglés- y con 827 sobre el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer crono de la sesión; al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que por cambiar numerosos componentes en su unidad de potencia fue penalizado y saldrá desde el fondo de la parrilla el sábado-, acabaron la sesión con el decimoséptimo y el vigésimo segundo crono, respectivamente.

El talentoso piloto madrileño, que el año pasado logró en esta pista, al acabar tercero, uno de sus 29 podios en la F1 -uno de los dos que lleva con Williams-, invirtió dos segundos y ocho décimas más que Russell; del que se quedó, a dos segundos y 448 milésimas, el doble campeón mundial asturiano; que apenas rodó durante la sesión vespertina. Al parecer por una fuga de aceite en la unidad de potencia, en la que sus mecánicos estuviero trabajando después de que sólo pudiera dar nueve vueltas.

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La sesión estuvo interrumpida, con bandera roja -a falta de 41 minutos y durante diez-, a causa del accidente, sin lamentar daños mayores, del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB), que se tocó contra las barreras de protección entre las curvas 8 y 9 de las veinte que tiene la pista de la capital azerbaiyana.

Una vez reanudada la circulación, todos probaron, con el blando, a una vuelta. Instantes en los que se marcaron los mejores tiempos de la sesión; que, a la postre, fueron los mejores de la jornada. Antes de efectuar simulación de carrera.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el undécimo tiempo, a dos segundos y 132 milésimas de Russell; del que se quedó a dos segundos y cuatro décimas el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que logró en esta pista dos de sus seis victorias en la F1 y que, con el nuevo motor Ferrari, se inscribió decimotercero en la tabla de tiempos.

Los ensayos se completarán este viernes, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera del sábado. Prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros. EFE

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(foto)