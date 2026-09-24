Espana agencias

Plaga de bajas en Montilivi, con el futuro de Alberto González en juego

Guardar

Girona/Albacete, 24 sep (EFE).- Girona y Albacete se encuentran en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion mermados ambos por las bajas, seis en los locales y once en los manchegos, que también se juegan la continuidad de su técnico, Alberto González, cuestionado después de seis jornadas sin sumar una victoria.

Unos y otros llegan en dinámicas contrarias. El Albacete, tras encajar su quinta derrota ante el Córdoba -penúltimo con un punto-, y el equipo catalán reconciliado con la victoria por el triunfo en Cádiz y quedarse a un paso de la promoción de ascenso -octavo con 10 puntos de 18 posibles-.

PUBLICIDAD

Después de abrir el curso del regreso a la categoría de plata con un empate agónico y una derrota, el Girona ha dado un paso adelante y ha sumado tres victorias en cuatro partidos.

La trayectoria rojiblanca, pues, es ascendente e ilusionante, aunque el equipo debe ganar solidez y fiabilidad. Sobre todo en los inicios de las segundas mitades: ya son tres goles en contra entre los minutos 45 y 55, más otro anulado y una expulsión.

PUBLICIDAD

El conjunto de Quique Álvarez afronta ahora una nueva dificultad por el parón internacional, con seis bajas: el colombiano Yáser Asprilla y el ucraniano Vladyslav Vanat, Holmes Junior (España sub20), Vladyslav Krapyvtsov y Oleksandr Pyshchur (Ucrania sub21) y Lass Kourouma (Guinea).

Son ausencias de peso. Asprilla anotó cuatro goles en los cuatro primeros partidos; Vanat, fichado por 15 millones hace un año, se estrenó como goleador en Cádiz y Junior ha sido una de las grandes sorpresas de este inicio de curso con sus 17 años.

Se espera el regreso al once de jugadores como Alejandro Francés, Iván Morante o Abel Ruiz. Bryan Gil sigue de baja por lesión, pero el centrocampista Unai Hernández, cedido por el Al-Ittihad saudí, se ha entrenado con normalidad durante la semana y en principio se estrenará en una convocatoria.

Enfrente, Alberto González se juega su puesto en el banquillo del Albacete, tras sumar sólo 1 punto de 18 posibles y encajar una dura derrota frente al Córdoba (1-2) tras dominar el encuentro durante 55 minutos.

Pero una pésima actuación defensiva en la segunda parte derivó en dos tantos que le hicieron perder nuevamente y desatar los pitos y críticas de la hinchada hacia el entrenador malagueño, que este miércoles dijo que comprende que esté cuestionado por los seguidores blancos, aunque siente que tiene la confianza del club.

El técnico afronta el reto de este viernes con once bajas por lesión, tras sumar a las ya conocidas las de los defensores Lorenzo y Javi Moreno, más la del centrocampista Antonio David, por fiebre, aunque recupera al centrocampista Rober, que volverá a una convocatoria desde su lesión en el coxis en la tercera jornada.

Las bajas le obligarán a incluir a los jugadores del filial Tomás Inglés, Vicente, Jota y Diego.

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Javi Boñar, Alejandro Francés, David López, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan; Van de Beek, Iván Morante, Carles Pérez; y Abel Ruiz.

Albacete: Carlos Marín; Gámez, Lluís López, Neva, Bernabéu, Corpas, Ortuño, Pacheco, Albarracín, Álex Rubio y Soberón.

Árbitro: Saúl Ais (C. Valenciano).

Estadio: Estadi de Montilivi, de Girona.

Hora: 20.30 CET.

1011716

1011018

asm/fa/jml/rr/omm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere la perra de Astrid de Noruega, tan solo unos días después que su dueña: así era el fuerte vínculo de la princesa y la chihuahua Wilma

La ausencia de la mascota en el funeral de la hermana del rey Harald ya hizo saltar las alarmas sobre su paradero

Muere la perra de Astrid de Noruega, tan solo unos días después que su dueña: así era el fuerte vínculo de la princesa y la chihuahua Wilma

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

El organismo europeo quiere determinar si los 18.125 euros abonados a Crónica Libre, vinculada a Leire Díez, procedían de fondos protegidos por la UE y si fueron destinados a fines distintos de los declarados

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

Lau Vargas, colombiana viviendo en España: “No hay cosa que me encante más en la vida que esta expresión española”

La creadora colombiana explicó en redes por qué esta frase coloquial le parece la más creativa del español peninsular y retó a sus seguidores a superarla

Lau Vargas, colombiana viviendo en España: “No hay cosa que me encante más en la vida que esta expresión española”

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 24 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 24 septiembre

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

La Fiscalía Europea pide información al juez Pedraz sobre la causa de Leire Díez por el posible desvío de fondos de la campaña del PSOE en las europeas de 2024

El nuevo submarino S-83 de la Armada Española pasa las pruebas para navegar durante semanas sin salir a la superficie

La Policía Nacional libera en Ceuta a 28 migrantes, tres de ellos menores, hacinados en dos inmuebles que pagaban con dinero y trabajo

Dentro del desahucio de Maricarmen y la pregunta con la que dejó sin palabras a la policía: “Venimos a cumplir un mandamiento judicial, te apoyamos”

La carrera contrarreloj de Zapatero para explicar el origen de sus joyas: escribió a Arabia Saudí en junio y volvió a hacerlo en agosto, pero la confirmación nunca llegó

ECONOMÍA

Las empresas españolas ganan un 31% más hasta junio, pero casi todo lo acaparan el negocio de la energía y el comercio de combustibles

Las empresas españolas ganan un 31% más hasta junio, pero casi todo lo acaparan el negocio de la energía y el comercio de combustibles

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Suecia: 25 horas de trabajo a cambio de cuidar perros y gatos y realizar tareas de jardinería

Los nuevos diseños de billetes no entrarán en vigor hasta 2030: casi 10 millones de personas ya votaron su preferido

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios