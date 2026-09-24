Plaga de bajas en Montilivi, con el futuro de Alberto González en juego

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Girona/Albacete, 24 sep (EFE).- Girona y Albacete se encuentran en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion mermados ambos por las bajas, seis en los locales y once en los manchegos, que también se juegan la continuidad de su técnico, Alberto González, cuestionado después de seis jornadas sin sumar una victoria.

Unos y otros llegan en dinámicas contrarias. El Albacete, tras encajar su quinta derrota ante el Córdoba -penúltimo con un punto-, y el equipo catalán reconciliado con la victoria por el triunfo en Cádiz y quedarse a un paso de la promoción de ascenso -octavo con 10 puntos de 18 posibles-.

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Después de abrir el curso del regreso a la categoría de plata con un empate agónico y una derrota, el Girona ha dado un paso adelante y ha sumado tres victorias en cuatro partidos.

La trayectoria rojiblanca, pues, es ascendente e ilusionante, aunque el equipo debe ganar solidez y fiabilidad. Sobre todo en los inicios de las segundas mitades: ya son tres goles en contra entre los minutos 45 y 55, más otro anulado y una expulsión.

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El conjunto de Quique Álvarez afronta ahora una nueva dificultad por el parón internacional, con seis bajas: el colombiano Yáser Asprilla y el ucraniano Vladyslav Vanat, Holmes Junior (España sub20), Vladyslav Krapyvtsov y Oleksandr Pyshchur (Ucrania sub21) y Lass Kourouma (Guinea).

Son ausencias de peso. Asprilla anotó cuatro goles en los cuatro primeros partidos; Vanat, fichado por 15 millones hace un año, se estrenó como goleador en Cádiz y Junior ha sido una de las grandes sorpresas de este inicio de curso con sus 17 años.

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Se espera el regreso al once de jugadores como Alejandro Francés, Iván Morante o Abel Ruiz. Bryan Gil sigue de baja por lesión, pero el centrocampista Unai Hernández, cedido por el Al-Ittihad saudí, se ha entrenado con normalidad durante la semana y en principio se estrenará en una convocatoria.

Enfrente, Alberto González se juega su puesto en el banquillo del Albacete, tras sumar sólo 1 punto de 18 posibles y encajar una dura derrota frente al Córdoba (1-2) tras dominar el encuentro durante 55 minutos.

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Pero una pésima actuación defensiva en la segunda parte derivó en dos tantos que le hicieron perder nuevamente y desatar los pitos y críticas de la hinchada hacia el entrenador malagueño, que este miércoles dijo que comprende que esté cuestionado por los seguidores blancos, aunque siente que tiene la confianza del club.

El técnico afronta el reto de este viernes con once bajas por lesión, tras sumar a las ya conocidas las de los defensores Lorenzo y Javi Moreno, más la del centrocampista Antonio David, por fiebre, aunque recupera al centrocampista Rober, que volverá a una convocatoria desde su lesión en el coxis en la tercera jornada.

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Las bajas le obligarán a incluir a los jugadores del filial Tomás Inglés, Vicente, Jota y Diego.

- Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Javi Boñar, Alejandro Francés, David López, Àlex Moreno; Fran Beltrán, Izan; Van de Beek, Iván Morante, Carles Pérez; y Abel Ruiz.

Albacete: Carlos Marín; Gámez, Lluís López, Neva, Bernabéu, Corpas, Ortuño, Pacheco, Albarracín, Álex Rubio y Soberón.

Árbitro: Saúl Ais (C. Valenciano).

Estadio: Estadi de Montilivi, de Girona.

Hora: 20.30 CET.

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