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Marta Arce y Sergio Ibáñez lideran al equipo español en los Mundiales de judo paralímpico

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- La vallisoletana Marta Arce y el zaragozano Sergio Ibáñez lideran al equipo español de diez deportistas -seis hombres y cuatro mujeres- ciegos o con discapacidad visual que competirá en los Mundiales de judo paralímpico de Tiflis (Georgia) del 25 al 27 de septiembre.

Entre los principales nombres del equipo figura Marta Arce (clase J2, -60 kilos), cuádruple medallista paralímpica y una de las grandes referencias del judo español. La vallisoletana, bronce en los Juegos de París 2024, llega a Georgia después de sumar sendos bronces en los Europeos de 2025 y 2026 y un quinto puesto en el último Campeonato del Mundo.

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También destaca en el equipo Sergio Ibáñez (clase J2, 70 kilos), subcampeón paralímpico en Tokio 2020. Tras verse obligado a pasar por el quirófano después de los últimos Juegos, el zaragozano volvió a la competición hace un año en el Grand Prix de Giza, donde conquistó el bronce. Repitió ese resultado en julio en Sao Paulo y, posteriormente, se proclamó campeón de Europa en Heidelberg, un título que tratará de repetir en el Mundial.

La representación española se completa con María Manzanero (J1, -52 kg), también campeona de Europa y con tres medallas en el circuito internacional desde su regreso después de una operación de cruzado; Rodrigo Suárez (J1, +95kg), doble medallista de bronce en los Europeos de 2025 y 2026; Íñigo Gerbolés (J2, -95 kg); Norberto Tuñón (J1, -81 kg); Omar Tohuami (J1 -70kg); María Campos (J2, +70 kg); Elsa Lukun Hernández (J1, -52 kg), la integrante más joven del equipo, y Álvaro Gavilán, que regresó a la alta competición después de completar la última fase de su clasificación visual en el pasado Europeo (J2, -81kg).

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El buen estado de forma de varios de los integrantes de la convocatoria quedó patente en los últimos meses. Marta Arce, Sergio Ibáñez, María Manzanero y Rodrigo Suárez subieron al podio en el Grand Prix de Sao Paulo, mientras que Íñigo Gerbolés terminó quinto.

En el Europeo de Heidelberg (Alemania) del pasado mes de agosto Sergio Ibáñez y María Manzanero se proclamaron campeones continentales. Además Rodrigo Suárez logró una plata y Marta Arce se colgó un bronce, un balance que permite afrontar la cita mundialista con serias opciones de medallas. EFE

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