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La lista oficial de éxitos en España abre la puerta a creaciones que hayan empleado IA

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Madrid, 24 sep (EFE).- La lista oficial de éxitos en España que publica semanalmente Promusicae, la entidad que representa a las principales compañías de música grabada en el país, ha abierto la puerta a creaciones que hayan empleado IA para su génesis tras llegar a un acuerdo sobre los "principios" que han de cumplir.

Según el comunicado remitido este jueves a los medios, los comités directivos tanto de Promusicae como AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) han acordado estas directrices con el objetivo final de "seguir celebrando la creatividad humana al tiempo que apoya la innovación responsable".

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En primer lugar, se determina que "el servicio de IA utilizado esté debidamente autorizado y sea legal". Se explica a este respecto que existen "herramientas entrenadas con música sin tener autorización para ello", una práctica que las compañías discográficas están intentando atajar mediante "la concesión de licencias de servicios de música basados en IA que respeten los derechos de los creadores y productores musicales".

Los temas que quieran optar a entrar en las listas de éxito además tienen que haber sido creados "sustancialmente por personas" y que no planteen dudas relacionadas con la manipulación de reproducciones o de las listas (con el ánimo, por ejemplo, que incrementar "fraudulentamente" sus reproducciones).

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Asimismo, han de cumplir "la legislación aplicable, incluida la relativa a los derechos de autor, los derechos afines y los derechos de la personalidad" y la puesta a disposición de las grabaciones "no incumple las condiciones del servicio de IA generativa utilizado".

Por último, "el uso de servicios de IA generativa para desarrollar la grabación se comunica adecuadamente a los consumidores en los servicios posteriores (por ejemplo, plataformas digitales de streaming), de conformidad con la legislación aplicable y/o los estándares de etiquetado de la industria".

"Las listas oficiales de música celebran a los artistas, compositores y equipos creativos que están detrás de la música que conecta con el público en España. A medida que la IA se convierte en una herramienta creativa cada vez más importante, es esencial que nuestras listas sigan reconociendo la creatividad humana auténtica, al tiempo que apoyan la innovación responsable", ha alegado Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

"Estos principios, presentados este verano a nivel internacional por una coalición de compañías musicales con el apoyo de la IFPI, permitirán que las listas oficiales den cabida a usos adecuados de la IA en el proceso creativo, sin dejar de ser una celebración auténtica de la creación artística humana", destaca el comunicado, que alude al acuerdo similar al que se ha llegado a través de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

La adopción de estos principios forma parte de una iniciativa global más amplia liderada por IFPI, la organización mundial que representa a la industria discográfica y a sus compañías miembro en todo el mundo y de la que forma parte Promusicae. EFE

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