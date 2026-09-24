La juez envía a juicio a 'Tito Berni', al general Espinosa y a 12 más por el caso Mediador

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Santa Cruz de Tenerife, 24 sep (EFE).- La juez del 'caso Mediador' ha decretado la apertura de juicio oral por la pieza principal de la trama contra 14 personas, entre ellas el presunto cabecilla del grupo, Juan Bernardo Fuentes Curbelo ('Tito Berni), el general Francisco Espinosa y intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

En un auto adelantado por Canarias 7 al que ha tenido acceso a EFE, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo considera que en la causa hay indicios suficientes para juzgar a estas personas por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

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La instructora da este paso a solicitud del Ministerio Fiscal, que exige para los procesados condenas de hasta 13 años de cárcel.

La lista de acusados incluye además al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes (sobrino de Fuentes Curbelo) y a varios de los empresarios que, presuntamente, trataron de comprar con sobornos la influencia de la red para lograr ventajas en adjudicaciones públicas, subvenciones o sanciones.

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La instrucción del caso hizo aflorar una red de presuntas influencias tejida entre 2020 y 2021 en torno a la figura de Fuentes Curbelo, entonces diputado en el Congreso por el PSOE, con su sobrino Taishet Fuentes y el general de la Guardia Civil Espinosa en un segundo escalón, desde sus respectivos cargos públicos.

Siempre según la Fiscalía, a esa red recurrieron empresarios que intentaban comprar favores en procesos de contratación pública y de concesión de subvenciones o atenuar o anular procesos sancionadores.

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La investigación de la Guardia Civil adjudica un papel central en la trama a Marco Antonio Navarro Tacoronte, la persona que ejercía como intermediario (de ahí el nombre del caso) entre esos empresarios y las tres personas que presuntamente tenían la capacidad de hacerles favores, tanto por su cargo como su agenda de contactos: el propio Tito Berni, su sobrino Taishet Fuentes y el general Espinosa.

Del teléfono móvil de Navarro Tacoronte salieron, de hecho, muchas de las pruebas centrales del caso: conversaciones de wasap, conversaciones grabadas, fotografías y comprobantes de transferencias que acreditaban toda esa operativa, a criterio de la acusación.

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En la instrucción, se documentó incluso que Navarro Tacoronte había organizado visitas al Congreso de esos empresarios, para hacer ver la posición de Fuentes Curbelo en el grupo entonces mayoritario de la Cámara (PSOE) y reforzar la idea de que podría ayudarles.

A estallar el caso, el entonces diputado socialista por la provincia de Las Palmas renunció a su escaño y abandonó la política.

La lista de procesados se completa con los empresarios Antonio Bautista, Alberto Montesdeoca, María Inmaculada Roca, Esteban Banús, José Santiago Suárez, Marta Isabel Suárez y Maximiliano Miguel Poveda; el exviceconsejero de Sector Primario del Gobierno de Canarias Álvaro de la Bárcena; una jefa de servicio de la comunidad autónoma, Estefanía Margarita González; y un colaborador del 'Mediador' en la gestión de pagos, Miguel Ángel Robayna.

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El caso se juzgará en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

La petición de penas del fiscal asciende a trece años de cárcel para Marco Antonio Navarro Tacoronte, once para Taishet Fuentes, ocho para Juan Bernardo Fuentes Curbelo y dos para el general Espinosa.

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Para los empresarios, solicita condenas de uno a cuatro año de cárcel por cohecho; y para los cargos públicos intermedios implicados, De la Bárcena y González, inhabilitaciones de doce y diez años, respectivamente, por prevaricación.

Tres de los procesados han sido ya condenados en otra pieza desgajada de la misma investigación, que juzgó un jurado: el pago de sobornos por parte del empresario Antonio Bautista, dedicado al negocio de las placas solares, para conseguir contratos.

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En ese expediente, la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife impuso cuatro meses y medio de cárcel a Navarro Tacoronte como cooperador necesario de un cohecho continuado y nueve meses por el mismo delito al general Francisco Espinosa y al empresario Antonio Bautista. EFE