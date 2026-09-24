La Fiscalía pide sobreseer la causa por un accidente minero con dos muertos en Asturias

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Oviedo, 24 sep (EFE).- La Fiscalía de Asturias ha solicitado al tribunal de instancia el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el accidente registrado en la mina de TYC Narcea, en el que murieron dos mineros en noviembre de 2025 al concluir que se produjo "de forma inesperada e impredecible y que no fue debido a una infracción de normas de prevención de riesgos laborales ni a una actividad imprudente".

Así lo ha anunciado este jueves el fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, durante su intervención en al acto de apertura del año judicial, que ha tenido lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

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El fiscal superior, que ha precisado que se ha adoptado la decisión sin perjuicio de que las familias de los fallecidos puedan reclamar civilmente ante la jurisdicción social, ha afirmado que, "por desgracia, el riesgo cero no existe en el ámbito laboral y mucho menos en un entorno de la peligrosidad de las explotaciones mineras".

Las primeras pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Minas del Principado tras al accidente registrado en la explotación situada en la parroquia de Vega de Rengos, concejo de Cangas del Narcea, ya apuntaron que se produjo debido al hundimiento súbito, fortuito e imprevisto del techo de una galería.

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El desprendimiento que se produjo el 21 de noviembre de 2025 afectó a una superficie de entre seis y ocho metros y atrapó a los dos mineros que murieron: Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, y Anilso Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León).

En la actualidad hay en marcha en Asturias otras dos investigaciones judiciales por otros dos accidentes mortales en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña.

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En el primero de ellos, que se produjo en agosto de 2022, murió un trabajador y otro resultó herido grave tras la pérdida de control de un dúmper.

En el segundo, registrado en marzo de 2025, murieron cinco trabajadores a causa de una explosión de gas grisú por la extracción ilegal de carbón por parte de la empresa Blue Solving. EFE

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