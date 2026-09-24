La central nuclear de Ascó simula una emergencia por pérdida del suministro de energía

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Tarragona, 24 sep (EFE).- La central nuclear de Ascó (Tarragona) ha realizado este jueves su simulacro anual, incluido en su Plan de Emergencia Interior (PEI), con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El ejercicio, iniciado a las 9:55 horas, ha consistido en la simulación de una situación de prealerta de emergencia provocada por la pérdida total del suministro de energía eléctrica exterior, causada por unos intrusos que, posteriormente, han sido detenidos por la Guardia Civil.

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El simulacro ha incluido diversos supuestos, como la declaración de un incendio fuera de la zona protegida, sin impacto en la seguridad de la central y que ha sido extinguido en coordinación con los bomberos de la Generalitat de Catalunya.

Además, ha contado con la notificación de dos heridos, uno de ellos atendido por los servicios médicos de la central y otro trasladado al hospital.

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Durante el ejercicio también se ha llevado a cabo la simulación de la salida de la central de los trabajadores no esenciales en la gestión de la emergencia.

El CSN ha simulado la activación del modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias, lo que implica la movilización de los grupos operativos de la Sala de Emergencias para la gestión y evaluación técnica de la incidencia.

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Asimismo, ha mantenido una comunicación permanente con el Centro de Coordinación Operativa, donde han participado en la gestión del ejercicio la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, Protección Civil, el jefe del grupo Radiológico del CSN y el resto de organismos y autoridades competentes.

Según el CSN, de haberse producido una situación real con las características consideradas en el simulacro, el suceso habría sido clasificado inicialmente como nivel 3 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). EFE

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dpj/fl/icn