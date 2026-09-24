La afición del Rayo anuncia una demanda contra el club por los partidos en Butarque

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Madrid, 24 sep (EFE).- La Plataforma ADRV, que engloba a la gran mayoría de peñas del Rayo, ha anunciado que interpondrá una demanda judicial conjunta contra el Rayo Vallecano para reclamar la devolución de la parte proporcional del abono correspondiente a los partidos que el conjunto franjirrojo ha disputado como local en el Estadio de Butarque, en Leganés.

El procedimiento judicial lo llevará a cabo el abogado Javier Flores con todas las solicitudes de los aficionados del Rayo Vallecano que quieran ejercer una reclamación económica por el perjuicio ocasionado debido al cierre del Estadio de Vallecas.

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En su comunicado, la Plataforma ADRV recuerda que el Rayo abrió el pasado 24 de julio la campaña de abonados para la temporada 2026-2027 mientras todavía tenía pendiente de resolver un requerimiento de la Comunidad de Madrid relacionado con la seguridad y el mantenimiento del Estadio de Vallecas.

Cuatro días después, el 28 de julio, la Comunidad acordó la suspensión cautelar de la concesión del estadio y posteriormente abrió un procedimiento para la extinción definitiva de dicha concesión, obligando al Rayo a disputar sus partidos como local en otro emplazamiento. El lugar elegido fue Butarque, donde el equipo disputó los encuentros frente al Alavés, Real Racing Club de Santander y Espanyol, tres partidos que estaban inicialmente incluidos en los abonos de la temporada.

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"Durante todo este proceso, los abonados hemos sido los grandes olvidados. No hemos recibido una disculpa pública ni una sola explicación. Hemos tenido que acudir a taquillas con plazos irrisorios y hemos sido utilizados como arma arrojadiza en un conflicto que no provocamos. Es, una vez más, la forma en que esta directiva trata a su afición. Tampoco hemos recibido compensación alguna por la parte proporcional del abono correspondiente a los partidos que no pudimos disfrutar en nuestro estadio", exponen los aficionados en su comunicado.

La Plataforma ADRV asegura que la compensación les "corresponde por lo que establecen las condiciones de la campaña de abonos 2026-2027 y por la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid". EFE

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