Fallece un operario de grúa y el conductor de un camión que volcó en la A-67, en Palencia

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(Actualiza NA4396 con más detalles del accidente y la edad de uno de los fallecidos)

Palencia, 24 sep (EFE).- Un operario de un servicio de grúa y el conductor de un camión han fallecido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la A-67, en Aguilar de Campoo (Palencia), cuando el camión, que ha volcado, ha atropellado al operario que estaba trabajando en la calzada.

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El accidente ha ocurrido sobre las seis de la tarde en el kilómetro 111 de la A-67 (Palencia-Santander), según ha informado la Subdelegación del Gobierno y el servicio de Emergencias de Castilla y León, 1-1-2.

Al parecer, según las llamadas de los alertantes, un camión ha atropellado al trabajador de una grúa que se encontraba realizando labores de retirada de una moto, y que ha quedado herido de gravedad tendido en la calzada, mientras que el camión ha volcado y su conductor ha quedado atrapado en el interior y ha tenido que ser excarcelado por los servicios de emergencia.

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El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una ambulancia soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Aguilar de Campoo, y un helicóptero medicalizado (HEMS).

Además, han acudido los Bomberos de Reinosa (Cantabria) por proximidad para colaborar en el siniestro.

Finalmente, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del operario de la grúa, un hombre de unos 50 años, y el conductor del camión, del que aún no constan datos.

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El accidente ha obligado a cortar los dos carriles de la autovía en sentido Santander, provocando retenciones en la circulación que ha tenido que ser desviada hacia la N-611 por la salida 109.

Además, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico han tenido que redirigir hacia esa misma salida a los vehículos que habían quedado embolsados entre los puntos kilométricos 109 y 111 como consecuencia del corte de la autovía por el siniestro. EFE

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aaf/aam/jlp

(foto)