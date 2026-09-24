Espana agencias

Fallece un operario de grúa y el conductor de un camión que volcó en la A-67, en Palencia

Guardar

(Actualiza NA4396 con más detalles del accidente y la edad de uno de los fallecidos)

Palencia, 24 sep (EFE).- Un operario de un servicio de grúa y el conductor de un camión han fallecido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la A-67, en Aguilar de Campoo (Palencia), cuando el camión, que ha volcado, ha atropellado al operario que estaba trabajando en la calzada.

PUBLICIDAD

El accidente ha ocurrido sobre las seis de la tarde en el kilómetro 111 de la A-67 (Palencia-Santander), según ha informado la Subdelegación del Gobierno y el servicio de Emergencias de Castilla y León, 1-1-2.

Al parecer, según las llamadas de los alertantes, un camión ha atropellado al trabajador de una grúa que se encontraba realizando labores de retirada de una moto, y que ha quedado herido de gravedad tendido en la calzada, mientras que el camión ha volcado y su conductor ha quedado atrapado en el interior y ha tenido que ser excarcelado por los servicios de emergencia.

PUBLICIDAD

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una ambulancia soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Aguilar de Campoo, y un helicóptero medicalizado (HEMS).

Además, han acudido los Bomberos de Reinosa (Cantabria) por proximidad para colaborar en el siniestro.

Finalmente, los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento del operario de la grúa, un hombre de unos 50 años, y el conductor del camión, del que aún no constan datos.

El accidente ha obligado a cortar los dos carriles de la autovía en sentido Santander, provocando retenciones en la circulación que ha tenido que ser desviada hacia la N-611 por la salida 109.

Además, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico han tenido que redirigir hacia esa misma salida a los vehículos que habían quedado embolsados entre los puntos kilométricos 109 y 111 como consecuencia del corte de la autovía por el siniestro. EFE

aaf/aam/jlp

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este sábado 19 de septiembre

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este sábado 19 de septiembre

Comprobar EuroDreams: el número ganador de este 21 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: el número ganador de este 21 de septiembre

Habla el novio de la boda ‘desastre’ de Ourense y lo niega (casi) todo: “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”

La pelea entre los invitados habría empezado después de que la novia le pidiera 40.000 euros de los regalos de boda al novio como acuerdo prenupcial

Habla el novio de la boda ‘desastre’ de Ourense y lo niega (casi) todo: “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”

El sacerdote que construyó más de cien viviendas para familias sin hogar con botellas de vidrio en Valencia

Joaquín Sancho Albesa convirtió la recogida de cascos retornables en un fenómeno solidario que permitió erradicar el chabolismo en las cuevas de Benimàmet

El sacerdote que construyó más de cien viviendas para familias sin hogar con botellas de vidrio en Valencia

El pueblo cordobés donde estuvo encarcelado Cervantes y tiene un castillo del siglo XII, iglesias mudéjares y casas señoriales

El municipio cuenta con una imprenta de tipos móviles y una recreación de una vivienda que pudo ocupar el autor de Don Quijote de la Mancha

El pueblo cordobés donde estuvo encarcelado Cervantes y tiene un castillo del siglo XII, iglesias mudéjares y casas señoriales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”

La medida desesperada del Manchester United contra sus problemas económicos: vende trozos de césped por 125 libras