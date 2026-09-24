Espana agencias

El temple mexicano de Garibay y el sevillano de Manuel Domínguez ilusionan en Sevilla

Guardar

Paco Aguado

Sevilla, 24 sep (EFE).- El toreo templado, de cargado acento mexicano, de Ignacio Garibay, y el también hondo del sevillano Manuel Domínguez han ilusionado en la novillada que hoy abrió la feria de San Miguel de Sevilla, aunque ninguno obtuvo trofeos a causa de sendas estocadas defectuosas.

PUBLICIDAD

En una tarde de calor asfixiante y ante una novillada de Garcigrande 'de lujo' en cuanto a presentación, aunque toda ella  a falta de un punto mayor de raza y de fondo, ese toreo templado de ambos debutantes fue la nota más destacada de la tarde, incluidos varios momentos realmente brillantes que no deben quedar ocultos tras un escaso balance estadístico.

Garibay los consiguió con el segundo de la tarde, uno de los finos utreros salmantinos al que ya cuajó muy despacio y muy asentado a la verónica, aunque sin encontrar una reacción al mismo nivel en el tendido. Aun así, el mexicano se volvió a gustar en un airoso quite por chicuelinas rematado con serpentina, antes de llegar a cuajarlo por completo con la muleta.

PUBLICIDAD

La clave de la faena de Garibay, que resultó volteado nada más iniciarla, fue la de saber esperar una embestida medida de celo, de arrancadas algo tardas, pero que así acabaron por extenderse gracias a ese moroso temple de los clásicos toreros mexicanos, con el que meció al de Garcigrande.

Siempre con la muleta en la zurda, no dejó que el novillo se le desentendiera de las suertes, como amenazaba, sino que lo llevó siempre muy largo, haciendo valer el mando de los vuelos de la tela en tandas medidas y recreadas, pero que se quedaron sin premio por una estocada atravesada que hizo guardia, trocando así un posible trofeo en una aclamada vuelta al ruedo.

En cambio, no quiso darla Manuel Domínguez después de que la presidencia no atendiera una nutrida petición de oreja de su primero apoyándose en el feo bajonazo con que remató la obra con la que debutaba con picadores en la misma Maestranza.

Con muchos de sus paisanos de Mairena del Alcor en los tendidos, el sevillano fue poco a poco cogiendo la medida a ese tercero de la tarde, dejando de exigirle más de lo que podía ofrecerle, hasta, de mitad de trasteo en adelante, cuajarle tres soberbias tandas de naturales.

En su caso, el temple tuvo un claro acento local, de un recreado gusto que además pellizcaba en los bonitos remates de cada tanda, incluidos los pases de frente que aún estiró cuando ya no quedaba mucho más que sacar del utrero salmantino, también con la virtud de un interesante punto de clase.

Ya con los segundos de sus respectivos lotes, más desrazados y afligidos, ni Garibay ni Domínguez pudieron repetir planteamiento por mucho empeño que pusieran en dos trabajos alargados más de lo aconsejable.

También debutó en Sevilla, catorce años después de que lo hiciera Conchi Ríos, la torera madrileña Olga Casado, que pasó por la Maestranza sin hacer ruido. Su toreó no fluyó con un primero con calidad pero extrañamente desfondado a las primeras de cambio, ni tampoco lo hizo con el quinto, que no acabó de romper ante los desajustados muletazos de la novillera, que aun hizo un esfuerzo, incluso de rodillas, en un deslucido final.

Seis novillos de Garcigrande, de fina y armónica presentación, de juego manejable y algunos con clase, pero muy justos de raza y de fondo.

Olga Casado, de azul pastel y plata: estocada delantera (silencio); estocada desprendida y dos descabellos (ovación tras aviso).

Ignacio Garibay, de turquesa y oro: estocada atravesada que asoma y descabello (vuelta al ruedo); estocada  y descabello (silencio tras aviso).

Manuel Domínguez, de obispo y oro, que debutaba con picadores: bajonazo (ovación tras petición de oreja); pinchazo hondo, pinchazo y estocada delantera desprendida (silencio).

Los tres novilleros se presentaban en Sevilla.

Primer festejo de la feria de San Miguel, con algo menos de tres cuartos del aforo cubierto (unos 8.000 espectadores), en tarde de calo asfixiante. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este sábado 19 de septiembre

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Comprobar la Lotería Nacional de España: el número ganador de este sábado 19 de septiembre

Comprobar EuroDreams: el número ganador de este 21 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar EuroDreams: el número ganador de este 21 de septiembre

Habla el novio de la boda ‘desastre’ de Ourense y lo niega (casi) todo: “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”

La pelea entre los invitados habría empezado después de que la novia le pidiera 40.000 euros de los regalos de boda al novio como acuerdo prenupcial

Habla el novio de la boda ‘desastre’ de Ourense y lo niega (casi) todo: “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El exCEO de Plus Ultra sostiene que la SEPI preguntó por deudas de la compañía con acreedores que podían beneficiarse del rescate

El expresidente de Plus Ultra asegura que la SEPI le obligó a renunciar al 51% del capital de la aerolínea para mantener el rescate

Pedro Bastida, mecánico y experto en inspección técnica: “Por esto no vas a pasar la ITV”

La Junta Electoral Central obligará a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ a justificar su municipio de inscripción

La directora del medio que recibió 18.000 euros del PSOE frenó un artículo contra la ley trans por no poder publicar contenido contrario al partido “existiendo deudas”

ECONOMÍA

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

El pistacho gana terreno en el campo español: por qué cada vez más agricultores apuestan por este fruto seco

Comprar una vivienda en Andalucía será más barato a partir de 2027 tras la decisión de la Junta de bajar los impuestos

Los propietarios empiezan a bajar el precio de sus viviendas para venderlas: 43.933 € menos de media en Madrid y 36.401 en Barcelona

El campo exige mano dura contra el fraude del aceite de oliva: pide penas de cárcel por engañar con la calidad y el etiquetado

DEPORTES

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial

Ni Rafa Nadal ni Roger Federer, el mejor tenista de la historia según Carlos Alcaraz: “Lo ha ganado todo dos veces”