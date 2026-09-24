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El pianista James Rhodes se ofreció a pagar el alquiler de Maricarmen y a comprar su piso

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Madrid, 24 sep (EFE).- El pianista James Rhodes se ofreció a pagar el alquiler de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ayer de la vivienda que habitaba desde hace 71 años en Madrid, y a comprar el inmueble para que ella pudiera seguir viviendo allí.

Según ha contado este jueves, un día después del desahucio, durante una entrevista en 'La hora de La 1', Rhodes se puso en contacto con la sociedad propietaria del piso, Urbagestión SL, que rechazó la propuesta.

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"He ofrecido pagar el alquiler a un precio superrazonable, de mercado. Y también me ofrecí a comprar el piso para que ella pudiera vivir allí de forma indefinida, de por vida. Se negaron a todo", ha explicado.

El pianista ha lamentado que "parece que hemos perdido el norte; se anteponen los beneficios a todo lo demás y se percibe la empatía como una debilidad", ha esgrimido.

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"Escribí al fondo diciendo 'mire, esto es un desastre para vosotros; déjenme comprar el piso y todos ganamos, vosotros con vuestro dinero y ella con su casa'. Y nada. Entonces es más de comportarse como tiburones", ha señalado.

Asimismo, Rhodes, quien ha reconocido no ser la única persona que se ha ofrecido a asumir el pago del inmueble, ha criticado que el asunto se haya "politizado" y se utilice "como munición para un conflicto en el Congreso" y, en este sentido, ha pedido que los políticos "hagan algo al respecto".

El pasado martes, durante una concentración de apoyo a Maricarmen horas antes de la prevista para el lanzamiento, el Sindicato de Inquilinas de Madrid anunció que una conocida escritora, que prefería permanecer en el anonimato, se había ofrecido a pagar la diferencia entre el alquiler que venía abonando ella y el que pedían los nuevos propietarios para que no tuviera que abandonar su hogar, pero la propuesta no fue aceptada por la propiedad. EFE

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