El jurado declara culpable al acusado de matar a una mujer de 74 años en Sabiote (Jaén)

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Jaén, 24 sep (EFE).- El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de asesinato y agresión sexual al acusado de la muerte de una mujer de 74 años el 7 de mayo de 2024 en Sabiote (Jaén).

El jurado popular, que empezó este jueves por la mañana su deliberación sobre el veredicto, ha considerado probado que el acusado, G.R.M, mató a la mujer tras colarse de madrugada en su casa, donde vivía sola, y no han apreciado ningún tipo de atenuante.

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Además de la prisión permanente revisable, tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan para el acusado 15 años de prisión por el delito de agresión sexual, cinco años más por el delito de robo con violencia en casa habitada y otros cinco por el delito de robo de uso de vehículo motor con violencia.

También reclaman que el acusado indemnice a los hijos de la víctima con 250.000 euros por daños y perjuicios, mientras que la defensa ha pedido su libre absolución aplicando la eximente completa por drogadicción.

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Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 7 de mayo de 2024, cuando el acusado accedió a la vivienda de la mujer, que era viuda y tenía cuatro hijos que vivían fuera del pueblo.

El acusado, que tenía varios antecedentes penales, ingresó al día siguiente del crimen en prisión provisional acusado de los delitos de asesinato, robo y agresión sexual. Fueron unas amigas de la víctima las que alertaron a la Guardia Civil al no tener noticias de la mujer y comprobar que su vivienda estaba cerrada y con las persianas bajadas.

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Según el escrito de calificación del Ministerio Público, el hombre, tras golpearla en repetidas ocasiones, le clavó seis puñaladas con un punzón, posteriormente la agredió sexualmente y, finalmente, tras percatarse de que la víctima lo había identificado, acabó asfixiándola.

El acusado, siempre según el relato de la Fiscalía, seguidamente cogió una botella de lejía y lo roció todo con la finalidad de ocultar el crimen y no dejar pistas.

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Pero antes de abandonar el domicilio se apoderó de diversos efectos de la víctima, entre ellos, dinero, una plancha de asar, joyas, unos grilletes y varias garrafas de aceite. Por último, cogió las llaves del coche de su víctima, que también robó, y se marchó en dirección a un prostíbulo de Úbeda. EFE

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