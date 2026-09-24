El Elche renueva a Ali Houary hasta junio de 2030

Alicante, 24 sep (EFE).- El Elche ha alcanzado un acuerdo con el centrocampista Ali Houary para ampliar su contrato hasta junio de 2030, según ha informado este jueves la entidad ilicitana.
Ali Houary, de 21 años, se formó en la cantera del Elche, donde pasó por las diferentes categorías hasta llegar al primer equipo, con el que debutó en Primera División.
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El centrocampista oriolano fue cedido al Mirandés durante el pasado mercado de invierno para continuar su formación y acumular experiencia en el fútbol profesional, antes de regresar al conjunto ilicitano.
En el inicio de la presente temporada, Houary ha participado en tres encuentros con el Elche, todos ellos como titular. EFE
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