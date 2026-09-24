Douvikas castiga a Serbia en el minuto 95

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- Grecia firmó una remontada agónica en el Stadion Rajko Mitić de Belgrado, donde un gol de Anastasios Douvikas en el minuto 95 castigó a Serbia, que se adelantó nada más comenzar el partido y acabó derrotada (1-2) en su estreno en la Liga de Naciones.

El reencuentro de Dusan Tadic con la selección serbia después de dos años de ausencia no pudo tener un comienzo mejor. Apenas habían transcurrido cuatro minutos cuando el veterano centrocampista asistió a Andrija Zivkovic y el jugador del PAOK batió al guardameta griego con un disparo a bote pronto desde el interior del área.

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Sin embargo, el gol no dio tranquilidad a Serbia. Grecia reaccionó nada más sacar de centro y estuvo a centímetros de empatar con un disparo de Christos Tzolis que se estrelló contra uno de los postes.

El atacante griego, el futbolista más peligroso de su equipo, volvió a rozar el tanto antes del descanso con un lanzamiento desde veinte metros que obligó a Vanja Milinkovic-Savic a emplearse a fondo. Serbia conservaba la ventaja, pero el encuentro se jugaba cada vez más cerca de su portería.

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Los hombres de Veljko Paunovic tampoco consiguieron adueñarse del partido en la segunda mitad y terminaron pagando su falta de ambición. Tzolis, protagonista de casi todas las amenazas griegas, encontró finalmente el premio a su insistencia con un certero derechazo en el tramo final.

El empate parecía definitivo, pero Grecia todavía guardaba un último golpe. En el minuto 95, Konstantinos Tsimikas lanzó un preciso pase elevado y Douvikas apareció para cabecear a puerta vacía y completar una remontada que hizo justicia a los méritos del conjunto heleno.

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Serbia dejó escapar así un partido que tenía de cara desde el minuto 4 y perdió una oportunidad de presentar su candidatura como alternativa a Alemania y Países Bajos, los dos favoritos del grupo 2. Grecia, en cambio, transformó su insistencia en tres puntos con un desenlace tan inesperado como cruel para el conjunto balcánico. EFE