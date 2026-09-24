Defensa envía a Ceuta legionarios de Melilla como apoyo a las fuerzas de seguridad

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Melilla, 24 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa ha enviado a Ceuta a soldados del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de Melilla como apoyo a los cuerpos policiales en las labores de vigilancia por la crisis que sufre la ciudad desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Fuentes de Defensa han confirmado a EFE que el personal que se ha trasladado a Ceuta desde Melilla es una sección de legionarios con vehículos ligeros Landtrek, sin especificar cuántos forman parte del contingente ni las fechas en las que se van a realizar los relevos de los apoyos.

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Su misión será realizar vigilancia en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han concretado las mismas fuentes oficiales.

Fuentes militares han informado a EFE de que legionarios de Melilla se desplazaron a Ceuta la semana pasada para un periodo de 15 días, lo que les impidió participar en el acto por el 106 aniversario de la fundación de la Legión en su base, que presidió el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea.

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El coronel Ignacio García del Castillo, jefe del Tercio 'Gran Capitán' dijo en su alocución durante el acto que la Legión afrontaba su aniversario “con voluntad de vencer la tensión de la crisis actual” y “muy consciente de que la clave del éxito está en la disponibilidad para actuar de forma resolutiva y con inmediatez” en cuanto reciban “la orden”. EFE