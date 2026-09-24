Colapinto: Queda trabajo por hacer si queremos tener otra buena calificación mañana

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Redacción deportes, 24 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que marcó el undécimo tiempo este jueves en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito urbano de Baku que "queda trabajo por hacer si" quieren "tener otra buena calificación" este sábado.

"Tuvimos un desafiante pero productivo primer día aquí en Baku y acabamos en una posición mucho más positiva en comparación con la que arrancamos", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que ocupa el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

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"La pista estaba bastante sucia y con poco agarre en la primera sesión; y evolucionó mucho a lo largo del día, tal y como se espera en circuitos urbanos; dimos un paso adelante en el segundo entrenamiento libre, que fue mucho mejor para nosotros y que creo que refleja mejor cuál es nuestro ritmo", apuntó el piloto de Alpine.

"Aún tenemos muchas cosas que mejorar en el auto y tenemos que trabajar duro esta noche como equipo para intentar seguir progresando en nuestro afán por tener otra buena calificación mañana", manifestó Colapinto, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace dos domingos concluyó séptimo en el recién estrenado Madring de la capital española. EFE

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