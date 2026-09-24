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Cambio climático y desarrollo sostenible, ejes del nuevo Plan de Reservas de la Biosfera

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Herrera del Duque (Badajoz), 24 sep (EFE).- El nuevo Plan de Acción Estratégico de la Red Española de Reservas de la Biosfera, la hoja de ruta para las 55 reservas españolas para el periodo 2026-2035, incidirá en el cambio climático y en las posibilidades de desarrollo sostenible de estos espacios.

Este nuevo plan, cuyo documento final será corroborado este viernes en La Palma por el Comité Español del Programa 'Hombre y Biosfera de la UNESCO' (MaB), órgano colegiado que asesora al Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) en la coordinación, desarrollo y seguimiento de la Red de Reservas de la Biosfera.

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El citado plan, en el que también se destaca la necesidad de la participación activa de la juventud en la conservación de estos espacios, ha sido abordado estos días en el III Congreso español de reservas de la biosfera celebrado en Herrera del Duque (Badajoz) y distintos puntos de la Reserva de la Biosfera de La Siberia pacense.

En líneas generales, y a falta de la ratificación definitiva por parte del Comité Español de MaB, el nuevo plan adapta a la realidad nacional los acuerdos del último congreso mundial celebrado en Hangzhou (China).

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El documento establece las prioridades y líneas de actuación de la Red Española de Reservas de la Biosfera para la próxima década y busca reforzar la cooperación entre sus territorios, según ha informado este jueves la organización del encuentro.

El plenario ha adoptado el plan por asentimiento, después de un proceso de debate de seis meses y cuatro borradores.

La sesión de adopción estuvo presidida por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acompañado por el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Javier Pantoja, y la representante del programa MaB, María Rosa Cárdenas. EFE

ssv/as/cc

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