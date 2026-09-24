Bustinduy avisa al PSOE de que solo cabe aprobar el decreto de vivienda: "Es sí o sí, hasta aquí hemos llegado"

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El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha advertido al PSOE de que el desahucio de Maricarmen es un "punto de inflexión" en materia de vivienda y ha reafirmado que el decreto de vivienda y la expropiación de la vivienda donde vivía debe aprobarse "sí o sí" el próximo Consejo de Ministros, deslizando que lo contrario podría entrañar consecuencias.

"Hasta aquí hemos llegado. Tiene que ir estas medidas que están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, tiene que ir el martes e intervenir un mercado que es inhumano, que va contra la vida", ha exclamado en declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press.

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Todo ello después de que el socio minoritario del Ejecutivo haya remitido un escrito a la parte socialista del Gobierno en la que exige que se apruebe ya el decreto de vivienda, con la prórroga de alquileres, y la expropiación de la casa de Maricarmen.

LA DERECHA TIENE QUE SENTIR PRESIÓN SOCIAL

Bustinduy ha recalcado que el PSOE no ha cumplido el acuerdo alcanzado en julio sobre el decreto de vivienda y que cuando llegue al momento será el momento de ver qué hace la derecha, que debe sentir la presión social si decide rechazar la convalidación de esta medida.

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Cuestionado por las palabras de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instando a que Sumar salga del Gobierno si el PSOE no adopta medidas valientes, Bustinduy no ha mencionado expresamente esa posibilidad pero ha desgranado que la exlíder de los Comuns decía lo mismo que la gente que ayer se manifestaba por la vivienda, preguntándose "dónde está el Gobierno progresista".

"La gente de izquierdas no acepta, no tolera que esto (el desahucio de Maricarmen) suceda con un Gobierno progresista. Y nosotros llevamos toda la legislatura diciendo que hay que actuar", ha insistido el ministro para evocar que hace más de un año han planteado medidas ante la crisis de vivienda.

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YA SE 'PLANTARON' EN EL CONSEJO DE MINISTROS POR VIVIENDA

Es más, ha recordado que ya se 'plantaron' en el Consejo de Ministros en marzo para que se aprobara un decreto de vivienda y que se alcanzó un acuerdo para retomarlo en julio y aún no se ha cumplido por parte del PSOE. "Bueno, pues es que lo de ayer es un punto de inflexión. Es sí o sí, hasta aquí hemos llegado", ha agregado.

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Preguntado sobre si la petición de expropiar la vivienda en la que vivía Maricarmen que adquirió un fondo de inversión puede ser criticada como "chavista", Bustinduy ha respondido que de "chavista nada" porque esta opción está contemplada en la Constitución y por la ley, donde prima la función social de la propiedad y los supuestos de interés social.

AYUSO SOLO BUSCA DESVIAR LA ATENCIÓN

En cuanto a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar a "quemar las calles", el titular de Derechos Sociales ha replicado que esto responde al "manual" de la dirigente del PP de soltar "la mayor barbaridad posible" cuando "necesita distraer la atención".

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"Esa imagen de ayer de la gente en la calle protestando contra una injusticia insoportable delante del ático de los seis millones de euros pues es bastante gráfica, pero no olvidemos que el día anterior estaba Ayuso tendiéndoles la alfombra roja a los mismos fondos buitre que están expulsando a las familias de sus casas", ha apostillado.