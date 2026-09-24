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Ayuso, sobre Maricarmen: "La izquierda está pidiendo que se cumpla una ley franquista"

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Madrid, 24 sep (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este jueves al "desalmado" Gobierno de Pedro Sánchez que pretenda responsabilizarla del caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada este miércoles de su casa en Madrid, y ha apuntado que "la izquierda está pidiendo que se cumpla una ley franquista".

En una entrevista en Cuatro recogida por EFE, Díaz Ayuso ha argumentado que la mujer pagaba una renta antigua amparada en la ley de alquiler franquista de 1964 -que no permitía a las mujeres casadas firmar contratos de alquiler sino subrogarse en ellos si fallecía su marido-, una modalidad que suprimieron "dos leyes socialistas", el Decreto Boyer de 1985 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

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"Han tenido largos años Zapatero y Sánchez para cambiar las leyes, no las han cambiado, y las rentas antiguas se van finalizando y se van sustituyendo por una ley socialista que, si no cumples, pues te ponen en la calle", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha reconocido que Maricarmen está en una "situación vulnerable" que "hay que atender".

A juicio de Díaz Ayuso, la relevancia mediática adquirida por el caso de Maricarmen deriva de la "propaganda" socialista. "Lo que intentan hacer el Gobierno y el cobarde del presidente que tenemos es deshumanizarme y enfrentarme a esta mujer", ha afeado.

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La presidenta ha censurado que Sánchez, desde la Asamblea General de la ONU, haya cargado contra ella por este asunto. "Anda que no hay temas para que este señor vaya a la ONU y, para bochorno del planeta entero, se ponga a hablar de un presidente autonómico".

Díaz Ayuso ha definido a Sánchez como un "mentiroso patológico" que "se cisca en todo el mundo" y utiliza los resortes del Estado "de modo mafioso" para "ensañarse con un presidente autonómico".

Además, se ha quejado de que la manifestación convocada ayer tras el desahucio de Maricarmen se produjera ante el polémico ático que compró la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí. "¿Por qué no fueron al Ministerio de Vivienda? (...) ¿Si todo lo que ocurre en España es mi responsabilidad, para qué está este Gobierno de inútiles", ha cuestionado.

"Una cosa es que el desahucio se produzca en Madrid y otra cosa es que la culpa o la responsabilidad sea nuestra, porque yo no gobierno ni sobre la Policía ni sobre la Justicia; Sánchez, sí, porque está por encima de los tres poderes del Estado", ha esgrimido.

En lo que a la Comunidad respecta, Díaz Ayuso ha recalcado que se ofreció a Maricarmen, "cuya situación vulnerable hay que atender", una plaza en una residencia pública en dos ocasiones. "No podemos hacer otra cosa", ha insistido. EFE

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