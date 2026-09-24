Araújo: “La exigencia no está en ganarlo todo sino en competir y ser un equipo serio”

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València, 24 sep (EFE).- La ala pívot internacional española del Valencia Basket María Araújo reconoció este jueves que la exigencia de la entidad ‘taronja’ va más allá de ganar los títulos y que el objetivo general es “demostrar cada día que es un equipo serio”.

“La exigencia no está en ganarlo todo, la exigencia es estar ahí y demostrar en cada partido que es un equipo serio y que va a competir por todo. La idea que se nos da desde el club no es que haya que ganarlo todo, sino hacer las cosas para poder estar compitiendo y pelearlo, que es lo que lleva haciendo Valencia Basket muchos años”, explicó Araújo en declaraciones a los medios.

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La interior indicó sobre el cruce de semifinales de la Supercopa Endesa ante Casademont Zaragoza que no se van "a sorprender mucho", ya que, aunque su equipo tiene "más jugadoras nuevas", a sus rivales las conocen "mucho".

"Tenemos que intentar ser nosotras mismas. Acabamos ganando la liga contra ellas y al final es un toma y daca y la realidad que estamos peleando por los títulos”, agregó.

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El Valencia Basket iniciará en la Supercopa un nuevo proyecto con Javi Torralba como entrenador y con siete caras nuevas. Sobre estos cambios, Araújo reconoció que pelear por un título puede ayudar a encajar más rápido el grupo.

“Las sensaciones son buenas y la gente está contenta. Pelear por un título siempre es un extra y cuando empiezas una competición tienes ese plus extra de motivación. Aunque sea pretemporada, queremos ganar”, aseguró.

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La gallega también explicó el tipo de juego que quiere implantar el nuevo técnico del Valencia Basket. “Nos pide un juego muy alegre, de correr mucho, de defender muy agresivas y la idea es tener muchos ataques y de muchos tiros, pero ahora acabamos de empezar y la idea es que estemos lo mejor posible nosotras para poder plantear un partido serio”, concluyó. EFE

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