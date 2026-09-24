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Araújo: “La exigencia no está en ganarlo todo sino en competir y ser un equipo serio”

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València, 24 sep (EFE).- La ala pívot internacional española del Valencia Basket María Araújo reconoció este jueves que la exigencia de la entidad ‘taronja’ va más allá de ganar los títulos y que el objetivo general es “demostrar cada día que es un equipo serio”.

“La exigencia no está en ganarlo todo, la exigencia es estar ahí y demostrar en cada partido que es un equipo serio y que va a competir por todo. La idea que se nos da desde el club no es que haya que ganarlo todo, sino hacer las cosas para poder estar compitiendo y pelearlo, que es lo que lleva haciendo Valencia Basket muchos años”, explicó Araújo en declaraciones a los medios.

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La interior indicó sobre el cruce de semifinales de la Supercopa Endesa ante Casademont Zaragoza que no se van "a sorprender mucho", ya que, aunque su equipo tiene "más jugadoras nuevas", a sus rivales las conocen "mucho".

"Tenemos que intentar ser nosotras mismas. Acabamos ganando la liga contra ellas y al final es un toma y daca y la realidad que estamos peleando por los títulos”, agregó.

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El Valencia Basket iniciará en la Supercopa un nuevo proyecto con Javi Torralba como entrenador y con siete caras nuevas. Sobre estos cambios, Araújo reconoció que pelear por un título puede ayudar a encajar más rápido el grupo.

“Las sensaciones son buenas y la gente está contenta. Pelear por un título siempre es un extra y cuando empiezas una competición tienes ese plus extra de motivación. Aunque sea pretemporada, queremos ganar”, aseguró.

La gallega también explicó el tipo de juego que quiere implantar el nuevo técnico del Valencia Basket. “Nos pide un juego muy alegre, de correr mucho, de defender muy agresivas y la idea es tener muchos ataques y de muchos tiros, pero ahora acabamos de empezar y la idea es que estemos lo mejor posible nosotras para poder plantear un partido serio”, concluyó. EFE

cma sm/cmm

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