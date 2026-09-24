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Alcaraz: "Me gustaría que pusieran una hora límite para acabar los partidos"

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Londres, 24 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que disputa estos días la Laver Cup en Londres, aseguró que le gustaría que pusieran un límite horario a los partidos, como las 11 de la noche, para que estos no acaben de madrugada.

El pasado US Open, en el que Alcaraz alcanzó los cuartos de final antes de perder con Ben Shelton, volvió a repetir algunos de los errores del pasado en cuanto a organización, con partidos que acabaron bien entrada la madrugada. El duelo contra Shelton, de hecho, terminó a las 3:33 de la mañana, siendo el que más tarde terminó en la historia del torneo.

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"Creo que es demasiado acabar tan tarde", respondió el murciano en la zona mixta que la Laver Cup organizó antes de la primera jornada del torneo este viernes. "Mucha gente se quedó a nuestro partido, pero si se hubiera jugado antes, la pista hubiese estado llena".

"Me gustaría que se cambiara esto un poco, con un límite a las 11 para acabar o algo así, creo que sería mejor".

Pese a que la ATP ha incluido medidas para que no se repitan estas situaciones, siguen pasando en muchos torneos e impactan directamente en el público, que no puede quedarse hasta tan tarde, y en los tenistas, que una vez acabado el partido tienen una serie de obligaciones, como la recuperación y la atención a medios, y se van a dormir a altas horas de la madrugada, en ocasiones con partidos al día siguiente.

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En las últimas semanas, Alcaraz, que se ha perdido cuatro meses de competición este año por lesión, ya ha expresado su deseo de no jugar todos los torneos, ya que el calendario está demasiado congestionado, sobre todo desde la implantación de los Masters 1000 de dos semanas.

El único torneo que tiene un límite horario para los encuentros es Wimbledon, que tiene un toque de queda para no molestar a los vecinos que provoca que no se pueda jugar más allá de las 11 de la noche. EFE

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