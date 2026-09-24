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Alberto Díaz dice que para el Unicaja los "retos siempre son los mismos, estar arriba"

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Málaga, 24 sep (EFE).- El base Alberto Díaz afirmó este jueves sobre el inicio de la Liga Endesa, que para el Unicaja será el próximo domingo en la cancha del Real Madrid, que para este equipo los "retos siempre son los mismos, estar arriba".

"Es cierto que es un nuevo proyecto y hay que tener un poco más de paciencia, pero nuestra ambición es máxima y eso es lo que implica jugar en este club", destacó el capitán de la formación malagueña ante los periodistas.

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Alberto Díaz, de 32 años, se refirió el nuevo entrenador, Txus Vidorreta, y relató que tiene "una filosofía completamente diferente" a la del anterior, Ibon Navarro, ahora en las filas del Estrella Roja de Belgrado, pero precisó que se están "adaptando muy bien" y que todos se sienten "contentos de cómo él transmite el baloncesto".

"Creo que vamos a hacer un baloncesto muy bonito, muy vistoso y el equipo está muy contento de esta nueva etapa y de cómo afrontamos esta nueva filosofía", subrayó el base, quien también se refirió al complicado inicio de calendario, con la visita al Real Madrid y después en la segunda jornada la llegada a Málaga de La Laguna Tenerife.

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"Es un reto empezar bien contra rivales tan complicados, porque eso va a marcar un poco el inicio de la temporada. Son partidos complicados, hay que tener paciencia, pero el equipo está preparado para afrontarlos", indicó Alberto Díaz, quien subrayó que el equipo tiene aún mucho margen de mejora porque "sigue conociéndose y trabajando duro".

"Es cierto que las sensaciones son buenas porque el equipo, tanto a nivel deportivo como humano, es muy bueno y sí que estamos contentos, pero sabemos que tenemos que mejorar y queremos hacerlo", insistió el malagueño. EFE

jrl/agr/cmm

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