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89-82. El renovado Barça arranca la Euroliga con un triunfo de carácter ante el Efes

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Adrián Vázquez

Barcelona, 24 sep (EFE).- El renovado Barça que dirige Aleksander Sekulic remontó este jueves un partido que llegó a perder por 4-19 en los primeros minutos para imponerse por 89-82 al Anadolu Efes de Pablo Laso en un duelo igualado hasta el tramo final y arrancar con triunfo su andadura en la Euroliga.

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El conjunto azulgrana mostró mayor entereza cuando el partido más apretaba, liderado por un Dario Brizuela que prendió la mecha de la remontada con 20 puntos y un Kevin Punter (19) que asumió los galones en el tramo decisivo para dejar en nada las actuaciones de Mike James (22) y Dario Saric (17) para el cuadro turco.

Después de encajar 101 puntos ante el Asisa Joventut en la final de la Supercopa, el Efes había tomado buena nota de aquellas grietas y se dedicó a descoser al Barça por dentro. Los locales salieron blandos, concedieron 19 puntos en cuatro minutos (4-19) y proyectaron de golpe la sombra de demasiadas noches del pasado, precisamente lo que el nuevo proyecto azulgrana quería dejar atrás.

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Ya no se podía ir a peor. O sí, pero el conjunto azulgrana reaccionó a tiempo para evitarlo. A remolque, tuvo que tirar de una defensa mucho más física para frenar los ataques visitantes, dirigidos por el correoso James, y empezó a encontrar oxígeno a medida que cerraba el grifo atrás. Un triple de Robinson permitió maquillar el primer acto y dejar la desventaja en nueve puntos (16-25).

Era el mejor momento azulgrana. Brizuela llegó a colocar al Barça a cinco puntos (20-25, min. 11), aunque el equipo no acabó de dar el paso definitivo hacia el empate, lastrado por la falta de vías para amenazar más allá del lanzamiento exterior o el uno contra uno. Y el Efes, con Saric como principal argumento ofensivo, volvió a estirar la ventaja (24-36, min. 15).

Necesitaba recursos el Barça y los encontró en Gibson, hiperactivo en cuanto tuvo su oportunidad, y, sobre todo, en otro arreón de puro arrojo de Brizuela. El vasco empezó a meterlas desde todas las esquinas y el Barça se fue creciendo al calor de su inspiración hasta marcharse al descanso por delante (45-44), un desenlace que parecía impensable después de aquella salida.

Tras el paso por vestuarios, el choque entró en una fase de mayor orden, con el cansancio acumulado empezando a hacer mella en ambos equipos. En el Barça mandaba una anotación coral, con un enchufado Brizuela al frente, mientras que en el Efes eran Saric y James quienes asumían el peso ofensivo para llegar al último acto con todo por decidir (63-67).

El ritmo había decaído en picado. Ya no entraban las canastas con la misma soltura y anotar se había convertido en un ejercicio de resistencia, abocando el partido a un último minuto en el que cualquier error podía resultar definitivo y en el que hacían falta más líderes dispuestos a asumir la responsabilidad sin que les quemara la bola.

Y ahí aparecieron los galones de Punter y Robinson. Este último se cascó un triple frontal que levantó a un Palau ansioso de alegrías y dejó en nada los esfuerzos de un James que había firmado un partido sobresaliente, pero perdió una bola definitiva que terminó de sentenciar un choque que, con el 89-82 final, certificó el primer triunfo azulgrana en Europa.

-Ficha técnica

89 - Barça (16+29+18+26): Robinson (10), Punter (19), Umude (7), Parra (5) y Balcerowski (10), -cinco inicial-, Gibson (10), Martin (3), Brizuela (20), Ubal (-), Nkamhoua (2), Nuñez (-), Minaya (3).

82 - Anadolu Efes (25+19+23+15): James (22), Strazel (12), Malcolm (5), Saric (17) y Fernando (6), -cinco inicial-, Loyd (2), Yusta (4), Russell (3), Dozier (3), Osmani (6), Yilmaz (-), Jones (2).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Maxime Boubert (FRA) y Ioannis Tiganis (GRE). Señalaron falta antideportiva a Justin Robinson por parte del Barça. Señalaron falta técnica a Pablo Laso por parte del Anadolu Efes. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona) ante 5.621 espectadores. EFE

avm/asc

(foto)

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