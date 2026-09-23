Un estudio demuestra la eficacia de un tratamiento más corto para la enfermedad de Chagas

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Barcelona, 23 sep (EFE).- Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha demostrado la eficacia de un tratamiento más corto que el estándar para la enfermedad de Chagas.

Un tratamiento de 30 días con benznidazol, administrado una vez al día, podría ofrecer a las personas con infección crónica por Trypanosoma cruzi una opción más segura y práctica que el tratamiento estándar actual, que se toma dos veces al día durante 60 días.

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El ensayo Teseo, codirigido por el ISGlobal -centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”-, la Universidad de Texas en El Paso (Estados Unidos) y CEADES (Bolivia), ha publicado sus resultados en The Lancet Infectious Diseases.

Según informa el ISGlobal, los investigadores han demostrado que un tratamiento de 30 días con benznidazol, administrado una vez al día, podría ofrecer a las personas con infección crónica por Trypanosoma cruzi una opción más segura y práctica que el tratamiento estándar actual, que se toma dos veces al día durante 60 días.

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La infección por Trypanosoma cruzi, el parásito que causa la enfermedad de Chagas, afecta a más de siete millones de personas en todo el mundo, principalmente en América Latina, y es hoy también un problema de salud pública en Estados Unidos, Europa y Japón.

Entre el 30 y el 40 % de las personas infectadas por este parásito desarrollan la enfermedad de Chagas, con complicaciones cardíacas o digestivas graves, pero menos del 1 % recibe diagnóstico y tratamiento.

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Los dos únicos fármacos, el benznidazol y el nifurtimox, se administran según pautas establecidas hace más de 50 años que causan con frecuencia efectos secundarios, y hasta el 31 % de los pacientes abandona el tratamiento antes de tiempo.

En este contexto, el ensayo Teseo, en fase 2b, ha estudiado las diferentes opciones terapéuticas en 450 adultos de Bolivia.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a seis grupos: tres pautas de benznidazol (la estándar de 60 días, 30 días y 90 días) y tres de nifurtimox (la estándar de 60 días, 30 días y 90 días).

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Los resultados muestran que la pauta de benznidazol de 30 días redujo significativamente los efectos secundarios: el 37% de los participantes presentó un acontecimiento adverso, frente al 60 % con la pauta estándar.

También fue más fácil de seguir: el 83 % de los pacientes completó el tratamiento sin interrupciones, frente al 60 %.

Además, tres años después del tratamiento, el parásito seguía siendo indetectable en la sangre del 94 % de los participantes del grupo de 30 días, frente al 95 % del estándar.

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Así, la pauta de 30 días de benznidazol ofreció el mejor equilibrio entre beneficios y riesgos de las seis estrategias evaluadas, señalan los investigadores.

En cuanto a las pautas de nifurtimox, en general todas fueron menos eficaces que las de benznidazol.

Pese a estos hallazgos, el equipo investigador ha remarcado que se necesitan ensayos de fase 3, más amplios, para confirmar estos resultados antes de que la pauta de 30 días pueda incorporarse a las guías de tratamiento. EFE

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