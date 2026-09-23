Tranquilidad y presencia policial en la frontera de Melilla ante el llamamiento de entrada

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Melilla, 23 sep (EFE).- La situación en la frontera entre España y Marruecos en Melilla es en estos momentos de tranquilidad y normalidad, con una notable presencia policial, y no se han dado hasta el momento intentos de entrada irregular a pesar de los llamamientos en redes para este miércoles, coincidiendo con las elecciones en el país vecino.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la noche ha sido tranquila en el perímetro fronterizo, y también en el paso de Beni-Enzar y el Dique Sur, dos de los puntos más vulnerables en el repunte de presión migratoria que sufrió Melilla los días 30 y 31 de julio, poco después de comenzar la crisis de Ceuta.

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La Delegación del Gobierno en Melilla también ha confirmado la situación de tranquilidad.

Tal y como ha podido observar EFE, la presencia policial es mayor de lo habitual tanto en las zonas cercanas a la valla como en el casco urbano de Melilla, y un helicóptero de la Policía Nacional comenzó a sobrevolar el perímetro al amanecer, pasadas las siete y media de la mañana.

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El Dique Sur, donde este martes por la tarde se estaban poniendo a punto las cámaras de control y vigilancia por parte de los técnicos de mantenimiento, ha amanecido cortado al tránsito peatonal y de vehículos “por razones de seguridad” y a lo largo de su medio kilómetro hay varias patrullas de la Guardia Civil de forma preventiva.

También hay normalidad en el paso fronterizo de Beni-Enzar, con el tráfico habitual de vehículos para pasar a Marruecos.

La Delegación del Gobierno en Melilla destacó este martes el incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad, que suman 1.300 agentes entre plantillas permanentes y unidades de refuerzo de la península, además de la coordinación en la frontera con Marruecos “todos los días del año”.

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El Ministerio del Interior ha destinado a Melilla un refuerzo de 60 guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y mantiene el refuerzo de Policía Nacional que ya envió a principios de agosto ante el repunte migratorio. EFE

(Foto) (Vídeo)