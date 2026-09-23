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Secretario valenciano dice que la Confederación del Jucar descartó alertar a la población

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València, 23 sep (EFE).- El secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat, Francisco Javier Sendra, ha afirmado que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, alertó sobre las 17.30 horas del día de la dana del "riesgo inminente" de rotura en la presa de Forata, pero lo rebajó poco después y descartó alertar a la población.

Así lo ha señalado en su comparecencia como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 232 personas en la provincia de Valencia, han informado a EFE fuentes conocedoras de esta declaración.

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Ha indicado que recuerda que sobre las 17.30 Polo advirtió del "peligro inminente de una pantanada" en Forata, pero sobre las 17.50 dijo que ya no había ese peligro inminente porque había "bajado el suflé".

También ha señalado que cree recordar que cuando se alerta de Forata, la entonces consellera responsable de las Emergencias, Salomé Pradas, investigada en esta causa judicial, ya habló del mensaje Es_Alert (que finalmente se envió a las 20.11 horas), aunque poco después, el presidente de la CHJ dijo que ya no era necesario alertar a la población porque "podría ser contraproducente".

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Sendra fue una de las personas que habló la tarde del 29 de octubre de 2024 con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, en concreto a las 19.34 horas, según el listado hecho público por el expresident, quien ese día comió en un restaurante con una periodista y llegó al Cecopi sobre las 20.30 horas.

Ha afirmado que le llamó el president para conocer el estado de las carreteras, no sabe si porque quería ir o informase sobre Utiel, pero al responderle él que estaba en Valencia Sud porque se iba a cortar la línea 1 del Metrovalencia y que no tenía información de las carreteras, le dijo que lo dejara.

Cuando habló con Mazón la situación en Valencia Sud estaba "perfecta" y no había agua, ha declarado este alto cargo de la Generlaitat, quien ha apuntado que ese día no habló ni con Salomé Pradas ni con el entonces secretario autonómico Emilio Argüeso, el otro investigado en la causa.

A Sendra le sorprendió la riada sobre las 20.00 horas en las instalaciones de FGV, donde está el centro de mando de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y donde tuvo que pasar la noche, después de salvar la vida "por minutos" y perder su coche, según ha explicado.

Ha indicado que estando en estas instalaciones, a las que se desplazó sobre las 18.15 o 18.30 horas, se dio cuenta de que los colectores debían ir a tope al ver agua en los imbornales.

En ese momento vieron que "venía el tsunami" y se volvieron a meter en el centro, donde el agua le llegaba por los tobillos y donde se salvó "por unos minutos" gracias a una limpiadora que les abrió una puerta para refugiarse y pasaron la noche allí.

Según Sendra, todo pasó sobre las 20.10 y 20.20 horas y ha precisado que el Es-Alert sonó cuando estaba dentro de la nave y "cuando el tsunami ya había impactado".

Ha señalado que en el Cecopi convocado a las 17.00 horas, y al que estuvo conectado hasta poco después de las 18.00 horas, no se informó del barranco del Poyo porque de lo contrario, ha asegurado, él hubiera evacuado a todo el personal y no hubiera ido a Valencia Sud "a suicidarse". EFE

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