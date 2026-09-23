Robles defiende que la directora del CNI comparezca por la crisis de Ceuta en el Congreso

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Madrid, 23 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este miércoles en el Congreso que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, acuda a la comisión de secretos oficiales para dar cuenta de la crisis de Ceuta al igual que hará ella misma el próximo 6 de octubre.

"Yo estoy encantada de ir y me gustaría que se autorizara también a la directora del CNI para que no quepa la más mínima duda", ha respondido Robles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso donde tres preguntas del PP y otra de Junts han cuestionado las explicaciones hasta ahora ofrecidas sobre la crisis migratoria de finales de julio.

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Robles ha dejado claro que, "con absoluto sentido de Estado", informará de todo lo que tenga que informar, al tiempo que ha subrayado que la máxima responsable de la inteligencia española acudirá también a esta comisión "cuando se la cite sin ningún problema".

"No tenga usted duda que lo que vaya a decir o lo que pudiera decir la directora del CNI lo voy a decir yo porque no tengo ningún problema en contar la verdad", ha replicado a la diputada del PP Cuca Gamarra quien le ha recriminado a Robles que no haya aclarado aún desde cuándo conocía las alertas del CNI, qué hizo con ellas, a quién avisó y qué decisiones tomó.

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Robles ha reiterado que ella tiene "sentido de Estado" y que como hay asuntos que son "secretos" los contará "sin ningún problema" en esa comisión. "Ni la directora del CNI ni yo tenemos ningún inconveniente", ha zanjado. EFE

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