Reyes Pla asegura la plata y luchará por el oro europeo en la final de Sofía

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Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El español Enmanuel Reyes Pla se clasificó este miércoles para la final de los Campeonatos de Europa de boxeo de Sofía, en la categoría de menos de 90 kilos, tras imponerse por decisión dividida de los jueces (3-2) al georgiano Georgii Kushitashvili.

El púgil español, conocido como 'El Profeta', disputará el viernes la pelea por la medalla de oro continental, después de asegurar ya la medalla de plata.

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El combate ante Kushitashvili resultó igualado y exigente para Reyes Pla, que antes de subir al ring tuvo que recibir el visto bueno de los médicos debido al estado de su párpado, dolorido de forma consecutiva en octavos y cuartos de final.

Una vez en el cuadrilátero, el español comenzó mejor y se adjudicó el primer asalto. El georgiano reaccionó en el segundo, en el que aumentó la intensidad y logró igualar la pelea a ojos de los jueces.

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Todo quedó pendiente del tercer y último asalto. Reyes Pla recurrió a su experiencia y control para imponerse en los minutos decisivos y conseguir una victoria por 3-2 que le sitúa en la final continental.

El boxeador español, bronce olímpico en París 2024, sumará así su segunda medalla europea, después de la plata conquistada en 2022 en Ereván (Armenia). Además, cuenta con tres bronces en Campeonatos del Mundo, logrados en 2021 y 2025.

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Reyes Pla tendrá ahora la oportunidad de ampliar su palmarés con un oro europeo en Sofía. EFE

jmd/apa