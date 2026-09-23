Navantia culmina en el astillero las pruebas del sistema de propulsión del submarino S-83

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Cartagena (Murcia), 23 sep (EFE).- Navantia ha completado con éxito en su astillero de Cartagena las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP, por sus siglas en inglés) integrado en su sección del submarino S-83 Cosme García, tercera unidad de la serie S-80 que construye para la Armada, ha informado este miércoles la compañía.

Se trata de un sistema AIP de tercera generación, ya que no requiere almacenar hidrógeno a bordo, sino que lo produce bajo demanda a partir de un combustible líquido. Esta solución tecnológica dotará a los submarinos S-80 de la capacidad de permanecer en inmersión durante semanas, frente al par de días habitual en submarinos convencionales equipados únicamente con baterías de plomo-ácido.

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Según Navantia, esta nueva capacidad “proporcionará una ventaja táctica sin precedentes a la Armada, al incrementar de forma significativa su capacidad para mantenerse indetectable y su poder de disuasión”.

El banco de pruebas utilizado es una infraestructura única en el mundo, capaz de simular tanto la proa y la popa del submarino, como condiciones reales de operación, incluyendo la cota de inmersión y la velocidad de avance.

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Gracias a esta capacidad, Navantia ha podido reproducir escenarios equivalentes a los de navegación y demostrar la generación de potencia para la carga de baterías en inmersión en distintas condiciones operativas. Este trabajo permitirá, además, optimizar los plazos de las futuras pruebas del sistema en puerto tras la puesta a flote del S-83.

La compañía ha destacado que la finalización de estas pruebas “representa un nuevo hito para el AIP desarrollado e integrado por Navantia, un sistema de alto valor estratégico e industrial que ya había superado las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) en tierra, y demostrado su capacidad para cargar las baterías del submarino S-81 Isaac Peral, primera unidad de la serie”.

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“Todo ello consolida la madurez tecnológica del sistema y evidencia la capacidad de la industria nacional para la innovación, abordando desarrollos tecnológicos complejos”, subraya el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en un comunicado.

En la actualidad, el submarino S-82 lleva a cabo sus pruebas de puerto y mar. El S-83 y el S-84 se encuentran en distintas fases de construcción en el astillero de Cartagena. EFE

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cgv/cc/jdm