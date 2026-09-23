Los sindicatos dan por rota la negociación del convenio de restauración colectiva

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Madrid, 23 sep (EFE).- Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras dan por rota la negociación del convenio de restauración colectiva ante la falta de avances y plantean un escenario de movilizaciones, según un comunicado difundido este miércoles.

Tras la última reunión mantenida el 16 de septiembre con la patronal del sector Food Service España, UGT y CCOO han señalado que la negociación ha quedado "oficialmente rota".

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El convenio de restauración colectiva regula las condiciones laborales de las personas trabajadoras de comedores escolares, servicios de restauración de hospitales y residencias de ancianos, de centros deportivos de ocio y de comedores de empresas de España, y venció el 31 de diciembre de 2025.

Según los sindicatos, la patronal ha calificado de "inasumible" la propuesta sindical basada, entre otras cosas, en la reducción de jornada anual, una subida salarial "digna", la corrección de diferencias retributivas entre categorías y el reconocimiento de categorías utilizadas y no recogidas en el convenio.

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Tanto CCOO como UGT han considerado "especialmente incomprensible" la negativa patronal a subir unas tablas salariales referenciadas al salario mínimo interprofesional (SMI), ya que el salario actual de los empleados de la restauración colectiva "no se corresponde ni con el trabajo que realizan las plantillas ni con los márgenes de beneficios declarados por las empresas del sector".

Ante esta situación, los dos sindicatos han decidido levantarse de la mesa de negociación, sin que se haya planteado una fecha para continuar el diálogo.

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En los próximos días comunicarán las acciones y movilizaciones que promoverán para defender los derechos de los trabajadores y exigir un convenio que garantice condiciones laborales "dignas" para quienes se encargan de alimentar a menores, enfermos, mayores o personas trabajadoras. EFE