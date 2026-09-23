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Los internacionales sub-21 Fran González, Álex Valle y Gonzalo se entrenan con la absoluta

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(Actualiza la DT3047 al haberse incorporado Gonzalo García a la parte final del entrenamiento)

Las Rozas (Madrid), 23 sep (EFE).- El portero Fran González, el defensa Álex Valle y el delantero Gonzalo García, internacionales de la selección española sub-21, se entrenaron este miércoles con la absoluta bajo las órdenes de Luis de la Fuente en la segunda sesión de trabajo desarrollada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar los cuatro partidos de la Liga de Naciones.

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Tras el primer entreno que los integrantes de la Roja tuvieron ayer, martes, al comienzo de la concentración, y que estuvo marcado por la multitudinaria presencia de espectadores, la jornada de hoy se desarrolló a puerta cerrada con los 26 jugadores convocados por De la Fuente.

La novedad fue la incorporación de Fran González, guardameta del Sevilla, y de Valle, del Como italiano, quienes están concentrados desde el pasado lunes con la sub-21 con vistas a los encuentros de la fase de clasificación del Europeo del próximo año, informaron fuentes de la Real Federación Española de Fútbol.

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En la parte final de la sesión, se sumó Gonzalo, el delantero del Fulham inglés que jugó la pasada temporada en el Real Madrid.

González también procede de la cantera madridista, con cuyo primer equipo debutó en abril de 2025 con sólo 19 años y esta temporada fue traspasado al Sevilla.

El meta del conjunto andaluz se unió a los tres porteros convocados por De la Fuente en esta convocatoria: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Josep Martínez (Inter de Milán), quien suple al portero del Barcelona Joan García, aquejado de molestias en la rodilla.

Valle, lateral izquierdo, se formó en la cantera del Barcelona y desde la pasada campaña milita en el Como, que dirige el español Cesc Fábregas.

La selección sub-21, cuyo responsable técnico es David Gordo, se entrenó también esta mañana y a media tarde emprende viaje a Tampere (Finlandia), donde jugará el viernes ante el combinado local.

En caso de victoria, España sellará su pase al Europeo de la categoría del próximo año. EFE

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