La terapeuta de Andic denuncia su "linchamiento": "Ni sabía de la excursión a Collbató"

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Barcelona, 23 sep (EFE).- La terapeuta de la familia Andic, Julia L., ha denunciado a través de su abogado el "linchamiento" de que está siendo víctima por las "sospechas y especulaciones" que la vinculan al caso por la muerte del fundador de Mango: "Ni tenía conocimiento de la excursión a Collbató ni estaba allí".

En rueda de prensa, Francesc Jufresa, abogado de Julia L., ha explicado este miércoles que estudia acciones legales -civiles o penales- por la "dolorosa, injustificada e injusta" campaña de "desprestigio" que cree está siendo objeto, que ha vinculado a motivaciones xenófobas.

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Jufresa ha desvinculado a Julia L. del caso, porque asegura que nunca supo de la excursión a Collbató en la murió el fundador de Mango al caer por un barranco en diciembre de 2024, ni se encontraba en la zona cuando ocurrieron los hechos.

El abogado está además convencido de que la terapeuta no es la persona a quien se refirió la jueza instructora cuando encargó a los Mossos investigar si hay terceras personas implicadas en el caso: "Para mí no es ella, le tomó declaración como testigo", ha recalcado. EFE

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