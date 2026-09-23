La Bolsa española baja el 0,62 % tras el ascenso del crudo y el rendimiento de la deuda

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Madrid, 23 sep (EFECOM).- La Bolsa española ha bajado el 0,62 % este miércoles y ha perdido los 19.700 puntos por el repunte del precio del petróleo y del rendimiento de la deuda soberana, con los inversores pendientes de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, de mañana.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha cedido 121,9 puntos, ese 0,62 %, y ha terminado de negociar en los 19.632,2 puntos. En lo que va de año avanza el 13,43 %.

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El selectivo arrancaba la jornada con ganancias pero antes de mediodía se cambiaba a un terreno negativo que ha mantenido durante el resto de la sesión bursátil, lastrado por el cambio de rumbo del precio del petróleo después de que Irán advirtiera de que está preparado para responder, tras las amenazas de la víspera de Trump.

El petróleo inició la jornada con caídas pero pronto se pasó a las ganancias y al cierre de los mercados del Viejo Continente continuaba con las subidas. El brent de referencia europea subía el 3,9 % y el barril rondaba los 103 dólares, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI) avanzaba el 2,5 %, hasta cerca de los 93 dólares por barril. EFECOM

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