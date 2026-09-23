Feijóo ve "inaudita" la expulsión del Congreso de una diputada de PP por mostrar un espray

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Madrid, 23 sep (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "inaudita" y "vergonzosa" la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de expulsar del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante la sesión de control al Gobierno.

En una charla informal con periodistas en los pasillos del Congreso, Feijóo ha afirmado que "no es de recibo" decir que la diputada ha traído un arma cuando es un objeto que llevan muchas mujeres y niños en Ceuta.

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"Es una vergüenza", ha apuntado, visiblemente molesto, y ha insistido en que la diputada sólo estaba describiendo la situación que viven muchos ciudadanos en la ciudad autónoma.

"¿Hay que detener a todas las niñas y madres en Ceuta por llevarlo por la calle? Es algo inaudito", ha apuntado el líder del PP, quien ha afirmado que Armengol ha logrado "reventar" la sesión de control al Gobierno y que con acciones así lo que provoca es "degradar" a la Cámara.

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Lo que Armengol ha hecho es "una acusación gravísima" y "hay que ser muy indocumentado o tener muy mala fe" para decir que eso es un arma.

Según Feijóo, con acciones así lo que busca el Gobierno es intentar "inflamar el debate" y desviar la atención sobre la incompetencia del Ejecutivo para resolver la crisis de Ceuta o la foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez.

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Fuentes del grupo parlamentario popular han confirmado que la acción estaba consensuada y aprobada por el grupo porque no vieron problema en sacar un espray que estaba vacío y que es lo que llevan las niñas en Ceuta.

Vázquez ha mostrado el espray en su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha reprochado que en Ceuta las mujeres y niños se mueven por la ciudad con un espray de gas pimienta en el bolsillo.

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En ese momento, la diputada ha exhibido un bote de gas pimienta para ilustrar su pregunta y recriminar a Marlaska que esa es la nueva normalidad que se ha impuesto en Ceuta.

El pleno ha continuado con la pregunta del diputado de UPN Alberto Catalán y ha sido al finalizar la réplica de Marlaska cuando la presidenta del Congreso ha interrumpido la sesión para pedir, en virtud del artículo 101 del reglamento de la Cámara, que la diputada Vázquez saliera del hemiciclo, al portar un arma prohibida. EFE

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