Extremadura premia a Alberto Ginés, Miriam Casillas y David Barroso

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Mérida, 23 sep (EFE).- El escalador cacereño Alberto Ginés López ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte 2025, mientras que la triatleta Miriam Casillas y el atleta de media distancia David Barroso han obtenido los galardones a la Mejor Deportista Absoluta Femenina y Masculino, respectivamente.

Ginés, medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y en el campeonato de la Copa del Mundo de Escalada 2025, recibirá por parte de la Junta de Extremadura el máximo galardón deportivo de la región por su larga trayectoria de éxitos, han informado fuentes del Gobierno regional.

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El escalador cacereño, referente internacional del deporte extremeño y uno de los deportistas españoles más reconocidos de su generación, ha logrado además seis podios internacionales durante la temporada.

A estos logros se suman también el subcampeonato de Europa Absoluto de Dificultad y el subcampeonato de la Copa del Mundo de Dificultad, además de "otros muchos éxitos que completan una trayectoria deportiva repleta de destacados resultados".

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La triatleta Miriam Casillas ha obtenido por unanimidad del jurado el premio a la Mejor Deportista Absoluta Femenina. A lo largo del pasado año, su trayectoria deportiva se vio respaldada por una destacada relación de resultados a nivel internacional, como su triunfo en la Copa del Mundo de San Pedro de la Paz (Chile), así como la tercera posición en la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil) y la cuarta plaza en la Copa del Mundo de Viña del Mar (Chile).

En la modalidad masculina de esta categoría el galardón recae en David Barroso Bravo. El atleta pacense cuenta en su palmarés con títulos de carácter nivel nacional e internacional.

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Entre sus principales logros destacan el título de Campeón del Mundo Universitario, la 14ª posición en el Campeonato del Mundo Absoluto y la 12ª en el Campeonato de Europa.

A nivel nacional, se proclamó Campeón de España Universitario en 800 metros y Campeón de Extremadura Absoluto en esta misma distancia.

En la modalidad de Mejor Deportista Promesa Masculino 2025 el reconocimiento es para el escalador Gonzalo Escudero Calvo, campeón del Mundo de Escalada de Dificultad en Hielo, acompañado por la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Escalada de Velocidad en Hielo.

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Por otra parte, en la categoría Mejor Deportista Promesa Femenina, ha sido galardonada la karateca Candela Peña García. En su palmarés figuran títulos como el de Campeona de España en su categoría, así como las victorias en la Youth League de Venecia y Croacia, dentro del circuito internacional. Asimismo, se proclamó Campeona de la Final de la Liga Nacional.

En la categoría de Mejor Entrenador, Fausto Moreno Alcántara ha sido el designado por el jurado por sus logros en la disciplina de piragüismo, en reconocimiento a su labor y trayectoria como entrenador nacional, con resultados importantes en competiciones mundiales, como el oro logrado en el Campeonato del Mundo Senior K4 500. EFEEFE

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