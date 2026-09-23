Entrenamiento conjunto con el filial

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Sant Joan Despí (Barcelona), 23 sep (EFE).- El primer equipo barcelonista, con únicamente seis componentes, ha compartido el entrenamiento de este miércoles con el equipo filial, en una sesión en la que también han tomado parte algunos juveniles.

Dirigidos por Hansi Flick y Juliano Belletti, técnico del Barça Atlètic, en el entrenamiento han participado los jugadores del primer equipo Alejandor Balde, Brian Fariñas, Gavi, Gabriel Jesus, Tek Szczęsny y Gerard Martín.

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Para completar la sesión, con las numerosas bajas por compromisos internacionales, el entrenamiento lo completaron los jugadores del filial y del juvenil Eder Aller, Max Bonfill, Guillem Víctor, Walton, Landry, Ignasi Quer, Nil Vicens, Álex González, Diarra, Shane Kluivert, Castro, Juan Ybarra, Adam Argemí, Gariba y Aziz.

El equipo volverá a entrenarse este jueves en la ciudad Deportiva Joan Gamper. EFE

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