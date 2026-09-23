El alquiler empieza en unos 1.000 euros/mes y precisa de 2.000 euros de ingresos y ahorros

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Madrid, 23 sep (EFE).- La OCU subraya que en Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 euros/mes y que el mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 euros, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 euros netos al mes y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza.

El estudio de la organización de consumidores toma como referencia una persona con contrato indefinido que busca una vivienda completa para residencia habitual y dispone de ahorros para afrontar los gastos iniciales.

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Según indican en un comunicado, en Madrid apenas se localizaron 13 viviendas por debajo de los 700 euros mensuales y en Barcelona la cifra fue aún menor, con 9 viviendas disponibles en toda la ciudad.

Aunque la situación mejora al ampliar el presupuesto hasta los 1.000 euros mensuales, la oferta sigue siendo baja y en Madrid se localizaron 543 viviendas dentro de este límite, por las 150 encontradas en Barcelona, ha apuntado la OCU.

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En Barcelona, ha añadido, el 84 % de las viviendas identificadas son alquileres temporales y solo el 16 % permiten establecer una residencia habitual de carácter estable. En Madrid, cerca de tres de cada diez viviendas disponibles por debajo de 1.000 euros corresponden a alquileres de corta estancia.

La OCU alerta además de que muchos de los inmuebles disponibles exigen fianzas y garantías equivalentes a dos o tres mensualidades, a lo que se suma el mes en curso. En una vivienda de 1.000 euros, ello puede obligar a disponer de hasta 4.000 euros antes incluso de recibir las llaves.

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En este contexto, urge a aumentar la oferta de vivienda destinada al alquiler asequible, mejorar la transparencia del mercado y reforzar la seguridad jurídica.

Al mismo tiempo, recuerda a inquilinos y pequeños propietarios la importancia de analizar todos los costes asociados al alquiler antes de firmar un contrato para evitar compromisos económicos difíciles de asumir. EFE

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