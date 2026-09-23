Espana agencias

El alquiler empieza en unos 1.000 euros/mes y precisa de 2.000 euros de ingresos y ahorros

Guardar

Madrid, 23 sep (EFE).- La OCU subraya que en Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 euros/mes y que el mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 euros, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 euros netos al mes y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza.

El estudio de la organización de consumidores toma como referencia una persona con contrato indefinido que busca una vivienda completa para residencia habitual y dispone de ahorros para afrontar los gastos iniciales.

PUBLICIDAD

Según indican en un comunicado, en Madrid apenas se localizaron 13 viviendas por debajo de los 700 euros mensuales y en Barcelona la cifra fue aún menor, con 9 viviendas disponibles en toda la ciudad.

Aunque la situación mejora al ampliar el presupuesto hasta los 1.000 euros mensuales, la oferta sigue siendo baja y en Madrid se localizaron 543 viviendas dentro de este límite, por las 150 encontradas en Barcelona, ha apuntado la OCU.

PUBLICIDAD

En Barcelona, ha añadido, el 84 % de las viviendas identificadas son alquileres temporales y solo el 16 % permiten establecer una residencia habitual de carácter estable. En Madrid, cerca de tres de cada diez viviendas disponibles por debajo de 1.000 euros corresponden a alquileres de corta estancia.

La OCU alerta además de que muchos de los inmuebles disponibles exigen fianzas y garantías equivalentes a dos o tres mensualidades, a lo que se suma el mes en curso. En una vivienda de 1.000 euros, ello puede obligar a disponer de hasta 4.000 euros antes incluso de recibir las llaves.

En este contexto, urge a aumentar la oferta de vivienda destinada al alquiler asequible, mejorar la transparencia del mercado y reforzar la seguridad jurídica.

Al mismo tiempo, recuerda a inquilinos y pequeños propietarios la importancia de analizar todos los costes asociados al alquiler antes de firmar un contrato para evitar compromisos económicos difíciles de asumir. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

El episodio se ha producido minutos después de que la presidenta Armengol ordenase a la diputada del PP Ana Belén Vázquez abandonar el hemiciclo por mostrar un bote de gas pimienta durante su pregunta al ministro Marlaska

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

En la 65.ª edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un arrocero sevillano se coronaba como el autor de la segunda mejor paella valenciana del mundo

La segunda mejor paella del mundo se hace en Sevilla y se puede probar en el restaurante de un lujoso hotel y también en un puesto de mercado

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

El marco regulatorio califica estos productos de protección personal como herramientas no letales de venta en establecimientos especializados y su uso incorrecto conlleva multas de hasta 30.000 euros

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La cifra esperada para el PIB supera en cuatro décimas la estimación de junio, aunque queda por debajo del 2,8% registrado en 2025, mientras la inflación se distancia del 2,7% del pasado año

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La policía derriba la puerta del portal de Maricarmen para ejecutar el desahucio mientras los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años

El Sindicato de Inquilinas denuncia que se están produciendo momentos muy tensos y numerosas cargas policiales

La policía derriba la puerta del portal de Maricarmen para ejecutar el desahucio mientras los manifestantes siguen apoyando a la mujer de 87 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

Varias zonas del Congreso de los Diputados, precintadas tras un vertido de gas tóxico

Esto es lo que dice la Ley sobre el uso de sprays de gas pimienta y por qué es considerado un arma no letal

Una cena para 400 invitados, 36.058 euros públicos, la Giralda de Sevilla de fondo y políticos del PP, PSOE y Vox: la polémica gala que ahora investiga la Justicia

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo cuidar la caja de cambios en coches automáticos: “Le estamos causando un estrés”

Armengol ordena a la diputada del PP Ana Belén Vázquez que salga del Congreso para entregar un bote de gas pimienta por considerarlo un “arma”

ECONOMÍA

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

La OCDE eleva al 2,6% el crecimiento de España para 2026, pero también revisa la previsión de inflación hasta el 3,7%, cuatro décimas más

Confirmado por el BOE: entra en vigor la reducción de la jornada laboral a 35 horas para miles de funcionarios

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Congreso vota a favor: podrás prejubilarte a los 63 años si tienes 40 cotizados

Las pensiones de Dinamarca, en el podio de las mejores del mundo: jubilación a los 70 para quienes nacieron después de 1971 y un fondo obligatorio de cobertura de cada trabajador

DEPORTES

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

Dana White desmiente las acusaciones de Topuria sobre los guantes de Gaethje en la Casa Blanca: “Había inspectores viendo cómo se ponía las vendas y las guantillas”

El camino de España para conseguir la séptima ensaladera: Austria será su primer rival en cuartos de la Copa Davis

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral