Cuerpo atribuye la caída de las exportaciones a EE. UU. a un cambio en su demanda

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Madrid, 23 sep (EFE).- El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha explicado que la reducción de las exportaciones a Estados Unidos no se debe tanto al impacto de los aranceles, sino a un cambio en la demanda, más orientada a sectores vinculados a la inteligencia artificial (IA) en los que España apenas tiene cuota.

El también ministro de Economía, Comercio y Empresa ha comparecido este miércoles en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial' puesto en marcha para proteger a los sectores afectados por los aranceles de EE. UU. a la Unión Europea (UE).

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"Se observa un deterioro de nuestras exportaciones a Estados Unidos desde mediados de 2025", ha reconocido Cuerpo, quien ha hecho hincapié en que "se debe, sobre todo, al comportamiento de la demanda estadounidense", que está cayendo en aquellos productos en los que España está especializada.

Así, la demanda está aumentando en productos como ordenadores y servidores, partes de ordenadores, teléfonos y equipos de red, sectores en los que la cuota de España es "prácticamente inexistente" y por tanto los sectores exportadores españoles "no pueden aprovechar esa oportunidad".

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A juicio del ministro, España no está perdiendo "posición competitiva en los sectores que tradicionalmente exportaba a Estados Unidos", sino que la economía estadounidense "está importando menos de esos sectores".

Cuerpo ha detallado que hay diez sectores que concentran un 62 % del total de exportaciones a Estados Unidos y los tres primeros, que son maquinaria, aparatos y material eléctrico y productos farmacéuticos, han incrementado sus ventas a este país, frente a seis que las han reducido.

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No obstante, tres de ellos -perfumería y cosmética, productos cerámicos o conservas de frutas y hortalizas- han visto cómo esa caída se ha compensado con creces con un aumento de sus exportaciones al resto del mundo.

En los tres restantes, según ha subrayado el vicepresidente primero, la situación es distinta y ha puesto como ejemplo el aceite de oliva, cuya caída se explica por la corrección de los precios.

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Así, ha indicado que el impacto de la subida de aranceles ha sido "acotado" pero "desigual, dependiendo de los sectores", y por ello es necesario conocer el detalle "para ser capaces de apoyar allí donde se está sintiendo el impacto de mayor manera".

Respecto al déficit con Estados Unidos, Cuerpo ha comentado que se sitúa en el entorno de los 12.000 millones de euros, debido esencialmente al factor energético, ya que las importaciones de energía se han encarecido a raíz del impacto de la guerra de Irán sobre los precios de las materias primas.

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Ese saldo energético "ha ido empeorando desde 2023" hasta los casi 10.000 millones, especialmente por la compra de gas, mientras que el saldo del comercio de bienes no energéticos se mantiene más o menos estable, ha apuntado.

A pesar de que ha recordado que los aranceles estadounidenses en la actualidad se sitúan en el 10 %, ha alertado de que la situación "no está del todo normalizada" y es de esperar "que haya más novedades", por lo que permanece la incertidumbre para las empresas y, en particular, para algunos sectores especialmente relevantes.

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No obstante, ha resaltado que la exposición en España es "limitada", teniendo en cuenta que las ventas a Estados Unidos representan en torno a un 4 % del total de las ventas al exterior.

Respecto al plan, las empresas solo han requerido 137 millones de avales ICO (de los 5.000 que se habían aprobado) que han permitido movilizar 181 millones de financiación, mientras que en el caso del canal internacional de ICO ha tenido una demanda de prácticamente el doble de lo previsto, que se situaba en 1.000 millones.

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Cuerpo ha valorado los servicios prestados por ICEX a las empresas y ha asegurado que a partir del mes de septiembre se va a hacer una nueva ronda de contactos con las empresas para actualizar su situación y ver si es necesario ir ajustando algunos de los elementos de este plan de respuesta.EFE