Colau, tras el desahucio de Maricarmen: Sumar no debe ser cómplice de la cobardía del PSOE

Guardar

Barcelona, 23 sep (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este miércoles que el desahucio de Maricarmen en Madrid de esta mañana debe ser un "punto de inflexión" y que los partidos del espacio de Sumar "no deben ser cómplices de la cobardía del PSOE".

La comisión judicial encargada del lanzamiento de Maricarmen ha ejecutado este miércoles el desahucio de la anciana de 87 años del domicilio en el que ha vivido los últimos 70 años en la calle alcalde Sáinz de Baranda de Madrid y del cual ha salido a las 13:00 horas en camilla hacia una ambulancia del Samur.

PUBLICIDAD

"Que hoy sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo", ha señalado Colau en un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales.

Ha añadido: "Se acabó. No se puede mantener la presencia en un Gobierno de coalición sino es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentar a los fondos buitres, a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho básico y esencial como es el de la vivienda".

PUBLICIDAD

La exalcaldesa, que actualmente preside la fundación Sentit Comú, vinculada a Comuns, ha insistido en que el Ejecutivo central "no ha hecho todo lo que podía hacer" y que ahora debe "rectificar".

En este sentido, ha acusado al PSOE de "bloquear" constantemente las iniciativas parlamentarias que plantean poner freno a las compras de vivienda por parte de fondos buitre. EFE

PUBLICIDAD