Ana Pina y Marina Escobar, primeras líderes del Santander Golf Tour Dobles en Pedreña

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Redacción Deportes, 23 sep (EFE).- Ana Pina y Marina Escobar son las primeras líderes del Santander Golf Tour Dobles tras completar este miércoles con seis bajo par la jornada inaugural, disputada bajo la modalidad 'fourball', en el Real Golf de Pedreña, informan los organizadores.

La sevillana y la almeriense, acompañadas en la bolsa por la mallorquina Nuria Iturrioz, encabezan una clasificación todavía muy apretada, con María Hernández y Piti Martínez Bernal a un solo golpe (-5) y María Herráez y Leticia Ras-Anderica cerrando los puestos de cabeza con cuatro bajo par, informan los organizadores.

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Ana Pina afronta esta semana como líder del ránking del Santander Golf Tour y tiene la oportunidad de ampliar su ventaja al frente de la clasificación.

Para Marina Escobar, Pedreña supone su regreso a la competición después de un periodo alejada de los campos por lesión.

El Santander Golf Tour Dobles concluye este jueves bajo la modalidad 'greensome', en la que las jugadoras de cada equipo hacen el golpe de salida desde el tee, escogen la mejor bola y continúan con golpes alternos hasta terminar el hoyo. EFE

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