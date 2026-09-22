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Una migrante que habló ante el papa se queda bloqueada en Senegal con 2 hijos en Canarias

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José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).- Una de las inmigrantes africanas que habló ante el papa León XIV en Arguineguín lleva casi dos meses bloqueada en Senegal a la espera de un visado para regresar a Canarias, donde vive desde 2019 y donde tiene dos hijos en edad escolar.

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La mujer cometió el error de viajar a su país con la renovación del permiso de residencia aprobada, pero sin el documento aún en la mano, solo con un resguardo.

Conocida por su activismo en defensa de la dignidad de los migrantes que llegan a las islas en pateras y cayucos y por su defensa del proceso de regularización emprendido por el Gobierno de España, Soda Niasse trabaja como educadora en un centro de Gran Canaria, al que ya tendría que haberse reincorporado.

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En el histórico encuentro de León XIV con la comunidad migrante y con los servicios de rescate de la Ruta Canaria durante la primera visita de un pontífice a las islas, Niasse leyó el testimonio de su amiga Blessing, una joven nigeriana víctima de las redes de explotación sexual que por seguridad no podía aparecer. Ella fue el rostro y la voz de su conmovedor relato en el muelle de Arguineguín.

Niasse está casada con un trabajador canario al que conoció en Senegal y con el que se mudó a vivir a Las Palmas de Gran Canaria hace siete años. Primero con un visado temporal, pero desde 2021 tiene regularizados sus documentos en España.

Este verano, con su permiso de residencia recién renovado, pero sin la tarjeta física ya en su poder (solo con un resguardo que acreditaba que estaba concedido y en impresión), la joven senegalesa viajó a su país. Era la primera vez en dos años que volvía para visitar a sus familiares, así que sus hijos volaron con ella.

Para salir de Gran Canaria, bastaron los pasaportes españoles de los niños y el suyo de Senegal; suficiente para entrar en Dakar.

Niasse creyó que con el resguardo de la renovación de la residencia podría regresar sin problema; pero, cuando quiso volver a Gran Canaria, el 28 de julio, le denegaron el acceso al embarque.

"Expliqué que la misma oficina de Extranjería que me había entregado el resguardo era la que había acreditado mi situación administrativa regular en España, pero no sirvió de nada. Tuve que permanecer en Senegal y solicitar un visado de regreso en el Consulado de España en Dakar", explica.

Como los días pasaban, decidió enviar con una amiga a Gran Canaria a sus dos hijos, para que no se perdieran el inicio del curso escolar. En la isla, los niños están al cuidado de su padre, que trabaja en turno de noche, y están preocupados, porque echan de menos a su madre y piensan que le ha pasado algo que no les cuentan.

Cuando pidió el visado para poder regresar, a Niasse le dijeron que el trámite podría demorarse hasta 15 días. "Sin embargo, están a punto de cumplirse dos meses desde que presenté la solicitud y sigo sin recibir ninguna respuesta ni ninguna explicación", se lamenta.

"A día de hoy, sigo en Senegal, a la espera de una respuesta del Consulado, a pesar de que mi situación administrativa en España es regular y de que mi nueva tarjeta de residencia tiene una validez hasta 2031", asegura.

Desde las islas, la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), con la que colabora, también intenta ayudarla y ha puesto el caso en conocimiento de la Delegación del Gobierno.

El sociólogo ecuatoguineano Teodoro Bondyale, secretario de la FAAC, confiesa que el atolladero en el que se ha visto atrapada su amiga le tiene "hablando solo". "Soda ha sido la campeona de la lucha por la regularización de los migrantes en Canarias y le pasa esto... ¡En casa del herrero, cuchillo de palo!", se lamenta. EFE

jmr/pcr/lml

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