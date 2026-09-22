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Simmons: Me siento un líder

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Vitoria, 22 sep (EFE).- El jugador de Kosner Baskonia Kobi Simmons se siente “un líder” en el conjunto vitoriano, al que ve “preparado” para el estreno en Euroliga que además será en el Buesa Arena.

El base estadounidense, que logró el pasaporte costamarfileño este verano, explicó este martes ante los medios de comunicación que se siente “bien” y que está “intentando conocer a los chicos nuevos rápidamente”, para entender su juego y darles el balón.

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Tras unos “buenos entrenamientos”, espera “un partido muy físico” en la primera jornada de la Euroliga ante Olympiacos. Consciente de que comienzan ante el campeón, cree que el duelo sea “un buen test” para ponerse a prueba.

Un punto a favor de cara al estreno en Euroliga es que lo harán en el Buesa Arena. "Necesitamos a todos nuestros seguidores empujando porque son ellos los que nos dan ese impulso que nos pone en marcha. Nos alimentaremos de su apoyo y su energía", adelantó.

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“Estaremos preparados y concentrados para competir con los jugadores que tengamos, sean quienes sean", prometió sin dar importancia a la situación de Alex Len, que no viajó a la Supercopa por “molestias físicas”.

Por otros lado, a pesar de la derrota en la Supercopa, Simmons valoró positivamente el partido del equipo después de una pretemporada complicada.

"Los nuevos han tenido un primer contacto con cómo va a ser la ACB”, manifestó el base, y añadió: “Tenemos jugadores nuevos que tienen que adaptarse y creo que iremos creciendo con el paso de los partidos" porque además las nuevas incorporaciones tienen “muchas ganas de competir y aprender”. EFE

jd/nu/og

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